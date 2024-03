Victoria Gómez, líder de Desarrollo de Negocio de Inteligencia Artificial (IA) en IBM España, Portugal, Grecia e Israel, siempre fue una gran apasionada de la tecnología y eso se ha notado en su carrera profesional. «Esta pasión me la contagió mi padre desde pequeña, quien, además, me enseñó que la tecnología no entiende de géneros», apunta.

Gómez, segura de su entusiasmo tech, decidió estudiar Ingeniería Industrial, con especialidad Automática y Electrónica, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid y es titular de una patente de un sistema de visión tridimensional para drones. Pero esta directiva no acabó su formación cuando finalizó la etapa universitaria, sino que siguió creciendo con otros programas ejecutivos de Negocio, así como de Desarrollo de Liderazgo, como es Becas Santander Women | W50 Leadership -LSE, un programa internacional de formación para mujeres directivas, de Banco Santander.

De sus años universitarios, recuerda que en su disciplina había poca presencia femenina entre el alumnado. «Éramos alrededor de 100 alumnos en clase, de los cuales sólo 10 éramos mujeres. Hoy en día, sin embargo, veo más niñas y mujeres desarrollando su carrera profesional en el ámbito tecnológico», explica. Eso sí, también dice que el sello femenino aún tiene que aumentar: «Siempre que entro en una sala de reuniones, cuento el número de mujeres en la sala, cada vez cuento más, pero aún nos faltan muchas».

No va desencaminada, la presencia de mujeres en las áreas de Ingeniería está en auge y cada día son más las que eligen formarse en el ámbito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics); pero el porcentaje todavía no sobrepasa el 20% frente al 80% de los hombres, según los datos del Observatorio de la Ingeniería en España. Una cifra muy similar a la de otros países de Europa como Francia (22%), Italia (18%) y Alemania (17%). La especialidad donde hay menos mujeres es la ingeniería de Telecomunicación, con tan sólo un 12%. Le siguen la ingeniería Informática y la Ingeniería Industrial con un 16% y un 19%, respectivamente.

Por tanto, a pesar de los avances en materia de igualdad en las organizaciones, se deben poner en marcha herramientas que atraigan a las mujeres a las especialidades de Ingenierías y, de este modo, aumenten su presencia en las compañías, brindando su visión, formándose y liderando un cambio dentro de las organizaciones.

El papel de las empresas en la igualdad real

Gómez está convencida de la necesidad de seguir creciendo y de aportar en un mundo tan cambiante como el actual. Por eso, hay que apostar por la formación permanente, con el fin de brindar diferentes formas de liderazgo, para que se abran las puertas a nuevas generaciones. De ahí que esta directiva complementase su formación con otros programas como el Santander Women | W50.

Este programa, en el que ya han participado más de 700 mujeres profesionales de todo el mundo es una de las grandes iniciativas de Banco Santander con el liderazgo femenino. Esta iniciativa tiene el objetivo principal de brindar formación exclusiva de alto rendimiento a 50 altas directivas, las cuales tienen presencia en empresas de cualquier sector y que, además, estén buscando trabajar y pulir su propio estilo de liderazgo.

La nueva convocatoria de esta nueva edición de SW50 de Banco Santander está abierta hasta el próximo 13 de marzo de 2024.

«Es un lujo forjar contactos de talento femenino internacional»

Para la directiva de IBM, formar parte de este programa ha significado aprender de las mejores, no sólo académicamente, sino también encontrando inspiración en mujeres líderes de diversas industrias. «Es un lujo poder forjar una red de contactos de talento femenino a nivel internacional, y todo ello en un marco alineado con valores de equidad, diversidad e inclusión», expone Gómez.

Sobre el papel y el compromiso de las empresas con la igualdad y la inclusión del talento femenino en todas las áreas de las organizaciones, Gómez cree que «juegan un papel fundamental, sobre todo apoyando y dando visibilidad al talento femenino, ayudando de este modo a que haya más niñas y mujeres que tengan referencias y sueños por los que crecer en el ámbito STEM». En este sentido, explica que en IBM, al igual que en Banco Santander, se lanzan diferentes iniciativas que «buscan cerrar la brecha de género como, por ejemplo, el programa STEM en femenino, una plataforma online con recursos sobre tecnología para niñas».

También destaca que se siente muy satisfecha de estar desarrollando su carrera profesional en IBM, un espacio donde «la diversidad y la inclusión son imperativos de negocio y forman parte de nuestro ADN y nuestra cultura empresarial». Y es que a Gómez le inspiran las mujeres que están desarrollando su carrera con ilusión, esfuerzo y liderazgo, sobre todo cuando vivimos en un mundo que cambia por segundos.

El impacto de la conciliación en las carreras profesionales de las mujeres

Sobre los retos superados y aquellos que todavía tienen que dejar atrás las directivas, Gómez cree que «como mujer aún siento gran peso de la logística, las tareas domésticas y familiares sobre nuestros hombros».

Defiende, además, que la tecnología y la innovación va a tener un papel imprescindible en la productividad y la conciliación de la vida profesional y personal. «Creo que las soluciones tech ayudan a incrementar la productividad en nuestros puestos de trabajo, lo cual revierte en ayudar a la conciliación familiar-profesional. La cual también se ha visto más favorecida al aumentar la flexibilidad del teletrabajo».

Cree, y así lo comenta, que «esta conciliación todavía tiene un gran peso a la hora de decidir el futuro laboral de muchas mujeres y el desarrollo para progresar a puestos de liderazgo».

Por todo ello, concluye destacando la labor de iniciativas como la de Banco Santander: «Es muy importante para el impulso del talento femenino, ya que ayuda a visibilizarlo, apoyarlo y hacerlo progresar. El SW50, que dota de herramientas para poder evolucionar tu estilo de liderazgo y aprender de otras líderes como se enfrentan a retos y han evolucionado sus carreras, es fundamental».

Banco Santander ha conseguido posicionarse como una de las compañías que más esfuerzos dedica a esta materia, no en vano su apuesta le ha valido un año más estar presente entre las diez empresas líderes a nivel mundial del Índice de Igualdad de Género Bloomberg (BGEI). De hecho, en 2023, se situó como el banco con la puntuación más alta y la segunda de todas las empresas analizadas, concretamente 418 de 11 sectores de actividad distintos y con sede en 45 países diferentes.