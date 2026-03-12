Aviso con antelación; antes de leer, deben saber que se van a enganchar a las aventuras de Café para Cinco, la miniserie de Banco Santander que apuesta por una narrativa diferente para hablar de aprendizaje y de la importancia de conectar, reciclarse y progresar. Y todo ello, además, a través de cinco personajes muy bien armados que hablan de temas actuales en clave de ironía, humor y reflexión.

Café para Cinco, que se estrenó el pasado 23 de febrero, está producida por PIStudio y PI360, y protagonizada por Arturo Valls (Martín), Sergio G. Abelaira (Rafa), Juan Diego Bueno (Ernesto), Andrea Lareo (Andrea) y Diana Fenochio (Lola). Consta de ocho episodios de unos seis minutos de duración. Los primeros capítulos ya están disponibles en el canal de YouTube de Santander España, donde se estrena un nuevo episodio cada semana.

Una miniserie optimista y entretenida

La narrativa de esta miniserie de ficción –en formato mockumentary– es ligera, optimista y entretenida, pero también profundamente humana. Con todo ello, Café para Cinco consigue, entre otros aspectos, que el espectador conecte con las realidades de sus personajes desde el primer momento. Con ironía y humor, Banco Santander presenta al espectador conceptos del entorno empresarial, como el proceso de creación de una startup, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) o la importancia de acceder a una formación continua para mejorar la empleabilidad.

La trama se desarrolla en un Work Café de Banco Santander, un espacio abierto, flexible y colaborativo donde estudiar, trabajar y emprender forman parte de un mismo escenario. En España ya existen 100 Work Café que combinan cafetería, oficina y coworking, mostrando cómo han cambiado los hábitos laborales, educativos y las relaciones personales.

¿Acaso antes habíamos pensado en ir a trabajar a un espacio de trabajo compartido impulsado por una entidad bancaria? Bueno, probablemente no, por ello Café para Cinco retrata a la perfección la forma actual en la que nos movemos y desarrollamos, tanto desde el punto de vista social como profesional.

Cinco personajes, cinco etapas vitales

Café para Cinco retrata un mosaico generacional en el que la curiosidad, el error y la colaboración se convierten en motores de crecimiento. Cada personaje representa una etapa distinta de la vida profesional, mostrando que el aprendizaje no tiene edad ni un único camino.

Tenemos a Rafa, un estudiante de Ingeniería Informática que llega al Work Café buscando un lugar tranquilo con buena conexión a internet para estudiar. Sin embargo, lo que encuentra allí es mucho más que un espacio de trabajo. Halla una comunidad que le permite descubrir nuevas perspectivas y vivir experiencias que influirán en su futuro profesional.

También en la narrativa de Café para Cinco tenemos a Martín, autodenominado como «el ninja de la publicidad», un publicista que ha decidido dejar atrás la agencia en la que trabajaba para emprender por su cuenta. Se mueve como pez en el agua en el Work Café y lo ha convertido en su centro de operaciones, el espacio al que acude cada día y donde se enfrenta a los retos y desafíos de su nueva etapa profesional.

Nunca es tarde para aprender

Estupendo también el personaje de Ernesto, un jubilado que dedica su tiempo libre a estudiar nuevas carreras universitarias (tres o cuatro, más o menos) y a socializar con los usuarios que acuden al Work Café. Allí comparte sus experiencias y su visión del mundo, a la vez que nos muestra que el aprendizaje permanente y la curiosidad son un importante motor de vitalidad. ¡Ah! Y además disfruta de un delicioso café a diario y en buena compañía. Un plan de diez.

Completan el grupo Andrea y Lola, dos mujeres talentosas y resolutivas. Andrea dirige su propia agencia de representación de talento digital mientras estudia Económicas con el apoyo de Fundación Universia, que proporciona –de la mano de Banco Santander– programas de becas y ayudas para potenciar la educación y la empleabilidad de las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables. Y no solo eso: su historia refleja energía, pero también las dificultades reales de emprender y construir un proyecto propio.

Lola, por último, cierra el grupo y retrata el entusiasmo de buscar nuevos horizontes laborales. Tras años como profesora de instituto, decide dar un giro a su carrera y formarse como coach con un curso de Santander Open Academy, que ofrece becas, ayudas económicas y cursos gratuitos para impulsar la formación continua, el desarrollo profesional y favorecer la empleabilidad.

A través del humor y de situaciones cotidianas, Café para Cinco trabaja la idea del éxito desde el aprendizaje constante. Los personajes se equivocan, se enamoran, dudan, prueban caminos distintos y descubren que crecer profesionalmente es un proceso compartido.

La miniserie actúa como un reflejo del presente laboral y social, en el que la formación continua y la empleabilidad se han convertido en prioridades. Pone el foco en la importancia de adaptarse al cambio, de conectar con otras personas, de mantener la curiosidad, de promover la inclusión y de confiar en el aprendizaje como herramienta para no quedarse atrás.

Con este proyecto audiovisual, Banco Santander refuerza su compromiso con el progreso de las personas, de las empresas y de la sociedad, apostando por una forma diferente de comunicar estos valores: a través de historias cercanas y personajes reconocibles. Porque, al final, lo importante no es cuánto sabemos hoy, sino cuánto estamos dispuestos a seguir aprendiendo mañana.