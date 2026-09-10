20 años, dicen, no es nada; pero sí que lo son cuando hablamos de acompañar y hacer crecer aquellos proyectos en los que creemos a lo largo de las décadas. Banco Santander lleva todo este tiempo conectado al mundo de la Fórmula 1, un mundo de emociones y pasiones, capaz de transformar la innovación y el progreso en algo tangible.

La entidad lleva casi dos décadas aliada con la Fórmula 1, la máxima categoría de la competición automovilística mundial. Banco Santander ha estado relacionado con las escuderías y los pilotos más importantes de la competición. Desde 2006, cuando empieza su andadura con este deporte, sus colores han estado relacionados con nombres que pasarán a la historia deportiva, como las prestigiosas escuderías McLaren o Ferrari; o nombres propios como Lewis Hamilton, Fernando Alonso o Carlos Sainz.

Aliado esencial de la Fórmula 1

Banco Santander es el compañero que sueña junto a ti, que te eleva el espíritu y te ayuda a lanzarte a la acción, a ganar y a ir construyendo una visión del mundo que, quién sabe, puede que aún esté por llegar.

Y es que este recorrido de años de la compañía con la Fórmula 1 ha ido mucho más allá de ser una de las plumas que escribe la historia reciente del automovilismo. Ha sido el banco patrocinador de diversos grandes premios y, además, desde 2025, también es patrocinador oficial global de la Fórmula 1, con presencia en las carreras disputadas en los principales mercados de Banco Santander, como EEUU, Reino Unido, España, Brasil o México, donde ha reforzado su visibilidad.

El apoyo de Banco Santander ha sido clave para comprender el desarrollo, la evolución y el crecimiento de la Fórmula 1 en el s. XXI. No podemos relatar los grandes logros de este deporte y la gran afición que hay entre la sociedad sin contar con el patrocinio de la compañía y la visión de su logo y el de Openbank en las legendarias curvas que serpentean en los grandes circuitos o en los monoplazas más alucinantes del mundo.

Ahora, además, la pasión planetaria que hay por la Fórmula 1 aterriza en casa. Llega a España, llega a Madrid, llega a nuestras vidas. Por fin, tras décadas al lado de la competición automovilística, Banco Santander vive su momento más emotivo: el Gran Premio de España se celebrará en Madrid del 11 al 13 de septiembre, en MADRING, un circuito semiurbano de 5.417 metros y 22 curvas, entre ellas la Monumental, un peralte que rinde homenaje a la plaza de toros de Las Ventas.

MADRING, que está levantado cerca del recinto ferial IFEMA Madrid, marcará un antes y un después en el corazón y la memoria de los madrileños. Vivirán los ciudadanos, los aficionados, las escuderías y los pilotos experiencias memorables y únicas: muchos verán por primera vez una carrera de Fórmula 1 y los mejores pilotos del mundo y sus equipos llegarán a una ciudad absolutamente deseosa de acogerles.

Una competición que quedará para siempre en la memoria de Madrid

La llegada del campeonato de Fórmula 1 a Madrid es, sin duda, un paso natural dentro de ese recorrido emprendido por la compañía, donde Banco Santander no solo es Founding Partner –Socio Fundador– del Gran Premio, sino que acompaña a este deporte en su transformación hacia un fenómeno más amplio, moderno y conectado con las nuevas generaciones.

Desde que fuera fundada en los años 50, la Fórmula 1 jamás había vivido un momento tan dulce. Antes, los aficionados a la velocidad, la tecnología y los circuitos eran un colectivo minoritario, pero eso ha cambiado mucho en los últimos 20 años. En este momento, la Fórmula 1 es uno de los deportes más vistos en el mundo, con una audiencia global acumulada de 1.350 millones en 2023, según Nielsen; y todo lo relacionado con la Fórmula 1 arrastra a millones de espectadores de todo el mundo, destacando la pasión que despierta entre las nuevas generaciones.

Nuevas generaciones que, además, y gracias a patrocinios tan potentes como el de Banco Santander, pueden disfrutar de la magia de la Fórmula 1 en Madrid tras más de 40 años sin ver una carrera en directo. Este mes de septiembre, este Gran Premio va a contar con un circuito semiurbano que contempla un aforo total de 350.000 personas, con un Paddock Club de 3.500 plazas, y un impacto sociocultural en la capital española sin parangón.

Se espera que este Gran Premio, con el patrocinio oficial de Banco Santander, atraiga a miles de españoles, pero también se espera la llegada de público internacional de primer nivel procedente de Reino Unido, México, EEUU o Francia, cuatro países absolutamente forofos de la competición.

Según las últimas estimaciones elaboradas por PwC a partir de datos reales de venta, la celebración del Gran Premio generará un impacto económico en la ciudad de 467 millones de euros y contribuirá a la creación de alrededor de 8.850 puestos de trabajo en la región. El mismo estudio estima también una recaudación cercana a los 83 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales, reflejando el impacto que un evento de estas características puede ejercer sobre la economía.

El volumen de aficionados atraídos por el Gran Premio se hará notar muy especialmente en sectores como la hostelería, con 59 millones de euros; el transporte, con 22 millones de euros, o el comercio, con 18 millones de euros. Asimismo, las propias características de la producción del Gran Premio hacen que otros segmentos productivos como la industria manufacturera (72 millones de euros), la construcción (50 millones de euros), las actividades profesionales (33 millones de euros) y la información y las comunicaciones (19 millones de euros) sean los grandes beneficiados por la celebración del Gran Premio.

España, un país de Grandes Premios

Madrid se incorpora este mes de septiembre al calendario de la Fórmula 1 con la celebración de su esperado Gran Premio. Sin embargo, la pasión por este deporte no es nueva en nuestro país. Desde 1991, el Circuito de Montmeló en Barcelona ha acogido de forma ininterrumpida una de las pruebas más emblemáticas del campeonato, convirtiéndose en una cita imprescindible para equipos, pilotos y aficionados. Tradicionalmente disputado entre abril y mayo, el Gran Premio de España ha servido además como antesala del legendario Gran Premio de Mónaco. En los últimos años, esta carrera ha contado también con el respaldo de Banco Santander como uno de sus principales patrocinadores.

Con Madrid y Barcelona como sedes de dos Grandes Premios del Mundial, España refuerza su posición como uno de los países estratégicos para la Fórmula 1. Más allá del espectáculo deportivo, la competición supone una extraordinaria plataforma de proyección internacional: cada carrera se retransmite en más de 180 países y alcanza a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en un potente escaparate para la imagen del país.

De este modo, ambos premios automovilísticos se convierten, sin duda, en un motor económico, turístico y tecnológico para España y, especialmente, para estas dos ciudades, cuyos nombres van a resonar en todo el mundo.

En cifras, el Gran Premio de Montmeló deja en la ciudad de Barcelona un impacto económico de alrededor de 200 millones de euros, una cifra que, según las previsiones de MADRING, se va a superar con el Gran Premio de Madrid hasta llegar a los 450 millones de euros, gracias a los 350.000 espectadores que se esperan en la capital durante todo el fin de semana.

Con el aterrizaje del Gran Premio en Madrid, por tanto, España pasa a ocupar un espacio privilegiado en el mundo de la Fórmula 1. Y es que estamos ante una cita que significa para los españoles mucho más que un espectáculo deportivo o ante algo más que una carrera donde compiten los pilotos más hábiles de la competición; estamos ante una cita que despierta la emoción de un país y el sentimiento de pertenencia a un sueño colectivo que se hace realidad.

Sin duda, vivimos un momento excepcional para el automovilismo en España. Pocas generaciones tendrán la oportunidad de presenciar tan de cerca una etapa de esplendor como esta para la Fórmula 1, la competición automovilística más prestigiosa del mundo. Con dos Grandes Premios en nuestro país y el respaldo de Banco Santander como uno de sus principales impulsores, España se consolida como uno de los grandes escenarios de un campeonato que trasciende el deporte para convertirse en un fenómeno global.

De Madrid al cielo, más que nunca

Con motivo del Gran Premio de España, Banco Santander, Founding Partner del Gran Premio, sorprendió a la ciudad con un show de drones que convirtió el cielo madrileño en una gran pantalla de luz para celebrar la llegada de la competición.

La noche del viernes 4 de septiembre, cientos de drones despegaron desde el entorno del Puente del Rey para formar algunas de las imágenes más reconocibles de este fin de semana de carrera: un monoplaza de Fórmula 1, el trazado del circuito MADRING y diferentes composiciones con la llama del Santander, entre otros iconos vinculados a la Fórmula 1 y a la ciudad de Madrid.

A través de movimientos y cambios de color sincronizados, las distintas figuras fueron sucediéndose sobre el cielo de la capital ante cientos de espectadores, en una acción que unió tecnología, deporte y algunos de los símbolos más reconocibles de Madrid. Con esta iniciativa, Banco Santander quiso dar la bienvenida a la Fórmula 1 y acercar la celebración del Gran Premio a la ciudad antes de que los monoplazas salgan a pista.