La transformación digital es necesaria y vital para sobrevivir en un entorno cada día más competitivo. Tener sólo una idea de negocio ya no es suficiente. Ahora también debemos pensar en cómo poder digitalizarla con el fin de poder destacar en igualdad de condiciones en un mundo global como el nuestro.

De hecho, tal y como indica el Ministerio de Industria, el 55% de las pequeñas y medianas empresas españolas (pymes), que procuran casi el 70% del empleo de nuestro país, afirma que la digitalización y el uso de diferentes softwares tech son clave para ser más competitivas según el estudio hecho por el Observatorio de Digitalización GoDaddy 2023 –últimos datos disponibles–; mientras que el 69% cree que, además, potencian el crecimiento de sus negocios.

Ofrecer a los clientes experiencias positivas, mantener la seguridad de los datos de la empresa y las pasarelas de pago digitales o dar una fabulosa atención al cliente, son algunos de los aspectos que brinda esta herramienta llamada digitalización, y que debemos tener siempre en cuenta si somos emprendedores. Herramienta que ha transformado diferentes sectores de nuestra actividad económica, los cuales han tomado verdadera consciencia de que digitalizar sus procesos ya no es sólo una opción, sino una candente necesidad.

Ayudar a recorrer el camino de la digitalización

En este sentido, Banco Santander impulsa distintas iniciativas y programas para ayudar y ser el aliado perfecto de las empresas en el camino de esta transformación digital. Por ello, acaba de lanzar, a través de su iniciativa global Santander X: Santander X Training | Digitaliza tu negocio. Un programa de formación global de alta calidad, lanzado junto a IE University, enfocado a las pymes que quieran fortalecer las capacidades digitales de sus negocios.

Santander X Training | Digitaliza tu negocio tiene a disposición de los emprendedores 3.000 plazas de formación para potenciar las habilidades digitales de sus negocios, cubriendo aspectos esenciales como la recogida de datos y su análisis, las acciones de marketing digital o la estrategia de e-commerce, entre otros.

Conocer la transformación digital y aplicarla en el día a día

Las pymes que participan en este programa, que se desarrollará entre julio y octubre, podrán conocer qué es la transformación digital y cómo puede sacar todo el potencial a sus negocios, dando a conocer cuáles son las palancas de transformación que hay disponibles.

Así como diagnosticar e identificar los retos y necesidades concretas de su negocio, pudiendo aplicar y desarrollar un plan de acción propio que les permita llevar a cabo una transformación exitosa y adaptarse a un mercado global y a unos clientes que, además, mutan de forma progresiva, dando lugar a nuevos perfiles.

En concreto, el curso dura cuatro meses, varias semanas en la que se facilitará el acceso a contenidos de vanguardia, a casos prácticos reales y webinars interactivos. Las pymes interesadas en participar en Santander X Training | Digitaliza tu negocio podrán hacer la inscripción hasta el 19 de junio, en la cual podrán participar pymes de 11 países: Argentina, Brasil, Chile, Alemania, México, Polonia, Portugal, España, Reino Unido, Uruguay y EEUU.

Al terminar la formación, las pymes que hayan interiorizado las competencias digitales para aplicar en el día a día de sus empresas, recibirán una certificación que avale su formación en estrategias digitales avanzadas.

Atraer e impulsar talento tecnológico

En este escenario, además del programa Santander X Training | Digitaliza tu negocio que el banco lanza a través de Santander X , q ue apoya a emprendedores, startups, scaleups y PYMEs con formación, asesoramiento y recursos necesarios para avanzar y escalar los negocios.

La entidad cuenta con Santander Startups, una oferta completa de servicios y productos dirigidas a startups y empresas innovadoras con potencial de escalabilidad y crecimiento, con el objetivo de impulsar el ecosistema de innovación y emprendimiento en España.

Y tiene, además en marcha, otros proyectos que también tienen el reto de atraer talento del ámbito STEM –Science, Technology, Engineering and Mathematics– hasta su compañía y hacer de la misma la mejor plataforma abierta de servicios financieros para acelerar su propia transformación digital. Es el caso de Be Tech with Santander!, una plataforma creada en 2020 que busca atraer y contratar al mejor talento tecnológico de todo el mundo. Sólo en 2023, Banco Santander incorporó 4.500 perfiles digitales que se han unido a los cerca de 27.500 perfiles STEM que ya formaban parte de la entidad en sus 10 mercados principales de Europa y América.

Emprender y progresar

Las ideas forman parte del progreso del mundo, es el motor que tienen las sociedades para crecer, crear bienestar y dar solución a problemas cotidianos y aparentemente sencillos. Por ello, es imprescindible que los emprendedores tengan el máximo apoyo para desarrollar sus planes de negocio y, de este modo, contribuir a la riqueza y competitividad colectiva.

Banco Santander es una de esas grandes compañías que lleva desde hace más de 27 años trabajando de forma comprometida con el progreso general, gracias a una apuesta firme por la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, que le distingue del resto de entidades financieras.

La entidad ha destinado más de 2.300 millones de euros y ha apoyado a más de 1,5 millones de personas y empresas a través de acuerdos con más de 1.200 universidades de 26 países. Sólo en 2023, el banco dedicó 105 millones de euros y ayudó a más de 498.000 personas y empresas.