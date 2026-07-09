La inversión en eficiencia puede convertirse en ingresos con Banco Santander, tanto si somos clientes particulares como empresas. Así es la nueva apuesta de la compañía por la sostenibilidad, apoyada en los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), un mecanismo que permite monetizar las inversiones en eficiencia y que ha sido recientemente incorporado a la legislación española tras años de desarrollo en otros países de nuestro entorno.

Los CAEs, en concreto, certifican el ahorro energético conseguido mediante acciones de eficiencia –usar menos energía para realizar la misma tarea– como la renovación de los sistemas de iluminación y climatización o la renovación de las flotas de vehículos por coches 100% eléctricos, entre otras actuaciones. De este modo, cada certificado equivale a 1 kWh ahorrado y se puede convertir en un activo económico real y adicional para sus clientes.

Sostenibilidad: mucho más que una etiqueta verde

Y es que la sostenibilidad es mucho más que una etiqueta verde que lucir en la solapa; estamos ante un aspecto clave que late con fuerza en el seno de las empresas, que deben desarrollar sus planes estratégicos en un contexto marcado por el cambio climático y la escasez de recursos; así como por una fuerte conciencia ambiental que está, además, íntimamente ligada con la percepción social.

En este sentido, los clientes valoran la honestidad y la transparencia sobre el impacto real de su actividad en el planeta, un hecho que puede marcar su decisión final y poner a las compañías en desventaja frente a sus competidores directos.

Podemos afirmar, por tanto, que la sostenibilidad y la eficiencia tienen un alto valor para las empresas desde el punto de vista económico y reputacional, ya que los clientes, cada día más informados, confían más en las firmas que muestran su compromiso y transparencia con el medio ambiente, la sociedad y la innovación.

Eficiencia convertida en activos económicos

En esta línea, Banco Santander tiene en marcha diferentes herramientas y soluciones al servicio de sus clientes (particulares y empresas) para que lleven a cabo una exitosa transición hacia una economía baja en carbono, de acuerdo con las demandas actuales del mercado.

Además de anticiparse a la nueva Ley de Movilidad Sostenible (9/2025, de 3 de diciembre), que exige a determinadas empresas la implementación obligatoria de un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMT), y ayudar a las compañías en su adaptación antes de que comience 2027, la entidad acaba de dar un paso más que pone de manifiesto de nuevo las ventajas de sumarse a la sostenibilidad con los Certificados de Ahorro Energético (CAEs).

Avalado por este apoyo institucional, Banco Santander ha incluido esta solución dentro de sus propuestas para que, tanto empresas como particulares, se puedan beneficiar económicamente de ella.

Ayuda integral (y gratuita) para particulares

En el caso de los clientes particulares, este servicio alrededor de los CAEs ofrece incentivos vinculados a la compra de vehículos 100% eléctricos, lo que puede suponer hasta un ingreso de 650 euros para el comprador. En concreto, la entidad financiera ofrece un acompañamiento integral que contempla todos estos aspectos:

.- Cálculo del ahorro energético generado por su coche eléctrico.

.- Abono del beneficio económico correspondiente.

.- Revisión y la tramitación de la documentación necesaria.

.- Gestión del expediente ante la entidad verificadora para la emisión del CAE.

Y todo ello, además, sin ningún coste económico para el particular que haya adquirido el vehículo eléctrico, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos.

Monetizar inversiones y anticipar liquidez

En el caso de las empresas, que también tienen a su disposición este servicio de CAEs, Banco Santander permite monetizar inversiones ya realizadas en eficiencia energética.

Pero, además, la entidad ofrece la opción de anticipar liquidez mientras se completa la emisión de los certificados, lo que permitirá mejorar la rentabilidad de las inversiones en eficiencia energética.

La sostenibilidad ha entrado en las empresas y muchas de ellas, independientemente de su tamaño, están preparando planes estratégicos que reduzcan el impacto ambiental derivado de sus actividades y las acciones de sus empleados.

Esta novedosa inclusión de los CAEs en la propuesta de Banco Santander fue anunciada durante la celebración de su Día de la Sostenibilidad, en un evento con empresas en el que se debatió sobre la sostenibilidad como fuente de competitividad y en el que participaron, entre otros, Francisco Moza, director de estrategia y sostenibilidad de Santander España, Isabel Tocino, vicepresidenta de Santander España y Javier Cortadellas, director de clientes, rentabilidad e instituciones de la entidad.

En definitiva, la transición hacia una economía más sostenible ya no es una cuestión de futuro, sino una realidad presente que ofrece ventajas competitivas reales. En este contexto, los CAEs permiten transformar las inversiones en eficiencia en un beneficio económico tangible, impulsando proyectos que reducen el consumo energético y mejoran la rentabilidad.