Hoy comienza la edición 22-23 de la LF Endesa, La temporada se presentó hace apenas una semana, un encuentro en la sede principal de Endesa en el que se dieron cita jugadoras de baloncesto legendarias con las que están ahora en activo para charlar sobre el presente, mirar lo recorrido y, sobre todo, mirar al futuro.

Algunos de los veteranos rostros que allí se encontraron fueron María Planas, Wonny Geuer, Anna Montañana y Laia Palau, todas figuras femeninas de referencia en el baloncesto, junto a 16 jugadoras de cada uno de los equipos que conforman la Liga Femenina Endesa como Marta Canella (Barça CBS), Érika de Souza (Hozono Global Jairis), Cecilia Muhate (Innova TSN Leganés), Anna Palma (Embutidos Pajariel Bembibre) o Alba Torrens, nombrada la ‘Mejor Jugadora de Europa’ en 201 y 2014, y jugadora del Valencia Basket.

El esfuerzo es un elemento innegociable en el deporte

Planas, que ha sido la primera seleccionadora mujer de baloncesto de la historia, quiso arropar a las jugadoras que allí se encontraban dándoles, sobre todo, el mejor consejo: “El esfuerzo es elemento innegociable en el deporte. El baloncesto español ha dado un gran paso en relación a la mejora de las estructuras de trabajo”.

Por su parte, Torrens, en la que estaban puestas todas las miradas por su llegada al Valencia Basket, donde ha sido recibida en este club histórico, ha destacado la importancia de “saber” que en todo recorrido deportivo “hay dificultad y exigencia, momentos de todo, pero hay que tirar hacia delante con todo lo que se pueda presentar. Siempre hay que sumar al equipo, para mí este año es muy especial y estoy muy ilusionada”.

El crecimiento e impulso con el mejor apoyo

Y es que todo crecimiento e impulso, sin duda, requiere deapoyo a lo largo del tiempo. La relación de Endesa con el baloncesto femenino, se mantiene desde hace ya una década y no hace más que afianzarse año tras año con nuevas iniciativas. Tal y como explica María Lacasa, directora de Marca y Patrocinios de Endesa, la intención de partida de la compañía cuando se planteó entrar en el baloncesto femenino era tener el mismo papel que en el masculino: resta apuesta se extiende a todas las categorías : “Llevamos patrocinando el baloncesto desde 2011, patrocinamos la Liga Endesa –la liga regular masculina– y también todas las selecciones de baloncesto, las absolutas, la formación, etcétera. Queríamos cerrar el círculo y apoyar este deporte en todas sus categorías, incluido el baloncesto femenino”.

Una alianza de 360 grados

Pero es que, además, desde Endesa están mirando también más allá de las competiciones oficiales para poner sus ojos en las niñas que juegan al baloncesto en los pequeños equipos de los colegios o en el patio de los institutos. “Desde hace dos años tenemos un proyecto muy bonito que llamamos Basket Girlz. Una iniciativa que hemos lanzado al detectar que las niñas adolescentes abandonan en mayor proporción que los niños el deporte en general en el colegio”, apunta Lacasa.

Tras identificar este escenario, Endesa, Federación Española de Baloncesto y Consejo Superior de Deportes, pusieron en marcha un estudio con la psicóloga y ex jugadora de baloncesto, Mar Rovira, con el fin de conocer las causas por las cuales las niñas de entre los 14 y los 15 años dejaban de hacer cualquier deporte, no sólo baloncesto. “Cuatro de cada cinco chicas lo dejan de lado en sus vidas, así que nos preguntamos las razones y, tras el estudio, llegamos a la conclusión de que había tres grandes motivos”, comenta Lacasa.

El poder de los referentes

En primer lugar, el ámbito familiar, “ya que a veces los padres damos más importancia a los estudios que al deporte, y no tienen que ser excluyentes, sino que debemos enseñarles a compaginarlo”. En segundo lugar, todo lo relacionado con las amistades y el colegio tiene peso sobre la decisión de ir o no ir a practicar deporte: “Las niñas, llegadas una edad, si sus amigas no van, dejan de ir, se desaniman. Sin embargo, el deporte para los chicos es algo más social donde seguir teniendo muchos amigos”. Y, por último, detalla Lacasa, “también los clubes y colegios pueden ayudar mucho, ya que ellas se quejan de que se prima más el deporte masculino y, por ello, muchas veces tienen peores horarios e instalaciones. Ellas ven diferencias y eso les desmotiva”.

Buscando referentes para que las niñas sigan haciendo deporte, desde Endesa pronto estrenarán el emotivo documental ‘The Coming of Age’. “Hemos seguido a un equipo de niñas de 14 y 15 años que sí que tienen la ilusión de jugar de forma profesional, pero que tienen sus miedos, sus momentos felices y también complicados. Pensamos que, además, si las ven, pueden servir de inspiración para otras niñas y, con ello, quieran seguir haciendo deporte. Apoyar desde abajo para seguir creciendo hacia arriba y que no abandonen”, concluye Lacasa.