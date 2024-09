Una nueva y emocionante temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) comienza esta madrugada en EEUU y la mayoría de los partidos que se van a disputar se jugarán en estadios del Grupo ACS. Concretamente, en más de la mitad, puesto que Turner, su filial estadounidense, ha construido o remodelado 17 de las 32 franquicias de la NFL, incluidos dos proyectos de estadios para los Tennessee Titans y Buffalo Bills.

Los trabajos de instalaciones deportivas de Grupo ACS han aportado la capacidad de unir a los aficionados y a los equipos de la NFL en un mismo espacio y en una misma emoción. Además de dar la oportunidad a las comunidades locales de poder acceder a recintos polivalentes donde, por ejemplo, los usuarios pueden disfrutar de un concierto de música con una de las estrellas del momento, como ha sido el caso de Bruno Mars en el estadio Intuit Dome de Los Angeles Clippers, recién inaugurado por Turner.

Los estadios deportivos desarrollados por Grupo ACS tienen diferentes elementos comunes, ya que, además de grandiosidad en estética y diseño, destacan también el uso de la tecnología más vanguardista, haciendo de estos recintos deportivos verdaderas infraestructuras eficientes, sostenibles y modernas. Entre todos ellos, se impone el Sofi Stadium, con una capacidad de 70.000 localidades, lo que le convierte en uno de los estadios más espectaculares, de esos que son difíciles de olvidar.

Hitos en el mundo del deporte

El Sofi Stadium, ubicado en el corazón de California, es la sede de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, y posee un diseño de ingeniería que ha sido una proeza dentro del sector de las infraestructuras deportivas.

Está hecho como un espacio multidisciplinar, para lo que cuenta con un nivel para eventos situado a 30 metros por debajo del nivel del suelo, una American Airlines Plaza cubierta de 2,5 acres al aire libre o una instalación de una Infinity Screen de Samsung, que se erige como una de las megapantallas de vídeo más impresionantes del mundo del deporte que cuenta con unos paneles de 12 metros de altura. Tiene, además, 260 suites de lujo, donde cada detalle está cuidado al máximo para impresionar y cuidar a sus visitantes.

Ha sido, por cierto, la sede de uno de los eventos deportivos más y este 2024 ha acogido eventos como la SuperBowl o la Copa América de fútbol y se está preparando para albergar el Mundial de fútbol de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028.

Una característica distintiva del Sofi Stadium es el tejadillo de ETFE, semitranslúcido y abierto, que ayuda a definir la instalación como la única al aire libre y cubierta al mismo tiempo de la NFL. Y es que esta curiosa cubierta permite que sol brille en el interior del estadio y que, además, se sienta la brisa del océano a ocho kilómetros de distancia, gracias a la ventilación natural, su forma aerodinámica y la ausencia de muros.

En definitiva, el Sofi Stadium ha marcado un hito en el mundo del deporte, tanto desde el punto de vista estético como funcional y tecnológico. Es un coloso deportivo con todas las letras y, sin duda, la delicia de los aficionados a visitar y disfrutar de los estadios deportivos.

¿Nueva York sin el Madison Square Garden o el Yankee Stadium?

No, es imposible pensar en la ciudad de los rascacielos y no tener en mente los estadios de la NFL desarrollados por la compañía española, cada día con más peso internacional. Con respecto al Madison Square Garden, Turner renovó en sólo 41 meses las antiguas instalaciones para que el escenario pudiera seguir acogiendo a los aficionados al deporte.

En la cancha actual, se disputan partidos de Los New York Knicks, los Ranger o las New York Liberty, así como combates de boxeo –aún retumba la pelea entre Mohamed Ali y Joe Frazier–, exhibiciones de artes marciales o cualquier evento –incluso político– que requiera de un gran aforo en Nueva York. Y es que el complejo invita a la reunión, gracias a la presencia de un centro de congresos, un cine, un teatro y un campo de deportes.

Por su parte, en la misma ciudad de Nueva York, el Yankee Stadium también tiene un papel destacado cuando hablamos de deporte y aficiones de la NFL. Esta construcción de Turner en la ciudad tiene capacidad de 52.000 localidades y es conocida como La Catedral del Béisbol, en la que la compañía trabajó durante alrededor de tres años.

Destaca la fachada, ya que el exterior estaba prefabricado, que cuenta con un revestimiento de granito y un friso de cobre, lo cual trae a la mente los recuerdos del antiguo edificio de los años 20. Resaltar el trabajo de la fachada, con esa evocación a lo que era, pero también que el Yankee Stadium es considerado por Turner como uno de los proyectos de tecnología BIM (Building Information Modeling) de primera generación de esta envergadura.

Tecnología BIM en La Catedral del Beísbol

En concreto, el equipo de la compañía configuró el modelo 3D de la estructura de acero y el muro exterior mucho antes de la producción de materiales, y con la aplicación BIM, tuvieron la capacidad de identificar problemas de constructibilidad durante la planificación. Esto incluye, por ejemplo, trazados de tuberías que no encajan entre sí. En respuesta a esto, el equipo desarrolló un enfoque de colaboración entre arquitectos e ingenieros, consiguiendo un resultado ambicioso que ha dado aún más expertise a Turner en cuanto a la resolución de problemáticas complejas.

Otra de las espectaculares infraestructuras deportivas de ACS en EEUU es, sin duda, el Lumen Field, con una capacidad de 67.000 localidades. Es uno de los estadios más jóvenes de la NFL y allí se disputan partidos de Seattle, Washington, como: Seattle Sounders FC de la MLS, Seattle Reign FC de la NWSL y el más importante de todos: Seattle Seahawks.

Llama la atención su enigmático diseño, dispuesto para acoger a los fanáticos de la NFL, los cuales son arropados por el hormigón y el aluminio usado en la infraestructura, dejando la parte del terreno de juego abierto, lo que permite las vistas de la ciudad, el disfrute del partido y el gran sonido y emoción de los hinchas.

Unir la emoción de los aficionados de la NFL y sus equipos

El Levi’s Stadium, en Santa Clara, en California, tiene también el sello de ACS y su experiencia en la construcción de instalaciones deportivas. En este caso, tiene una capacidad de 68.000 localidades, por lo que se ha convertido en el espacio favorito de los eventos de la ciudad. Hasta la fecha ha albergado más de 100 grandes acontecimientos con una media de 20 eventos al año. Cuenta, además, con 165 suites de lujo y 9.000 asientos de club, diseñándose con flexibilidad polivalente para albergar una amplia gama de eventos, permitiendo ampliaciones para grandes acontecimientos.

Con respecto a sostenibilidad, en julio de 2016, el Levi’s Stadium recibió la certificación LEED Oro para Operaciones y Mantenimiento de un Edificio Existente después de inaugurar el estadio en 2014 con la certificación LEED como Nueva Construcción, lo que convierte al recinto en el único de su clase en ser reconocido dos veces por alcanzar el estándar de la industria para el diseño y la construcción sostenibles. Aunque no es el único reconocimiento, también fue nombrado estadio medioambiental del año 2017 por The Stadium Business, el Facility of Merit por la NFL o instalación deportiva del año 2015 por Sports Business Journal, entre otros reconocimientos.

La última novedad: el Intuit Dome de Los Angeles Clippers

Esta misma semana, de hecho, Grupo ACS, en joint venture con AECOM Hunt, ha celebrado la inauguración del estadio deportivo Intuit Dome de Los Angeles Clippers, muy cercano del SoFi Stadium. Un espacio con capacidad para 17.700 personas, valorado en 2.000 millones de dólares y dotado con la más alta tecnología. La apertura de puertas se ha hecho con un megaconcierto de Bruno Mars, del que han colgado entradas agotadas desde hace tiempo.

En las cubiertas se han usado paneles solares y todo el estadio tiene baterías de almacenamiento para poder autoabastecerse de energías renovables, evitando las emisiones de carbono. El Intuit Dome está completamente electrificado, contribuyendo a la transición energética, por lo que no produce contaminación ni de gas natural ni de combustibles fósiles. El proyecto ha sido diseñado por Turner con el fin de poder conseguir la certificación LEED-Platinum, la máxima calificación de sostenibilidad posible del US Green Building Council.

Se espera, además, que el Intuit Dome genere 260 millones de dólares anuales en actividades económicas en Inglewood, donde está ubicado. Gracias a esta generación de riqueza de cercanía alrededor del hogar de Los Angeles Clippers, se podrán cuidar espacios comunes de la comunidad como parques, bibliotecas o estaciones de policía y bomberos.

En definitiva, la empresa española posee cada día más peso en el escenario de las infraestructuras deportivas. Se ha convertido no sólo en líder de este tipo de construcciones, sino además en un referente en el sector y en una de las compañías más vanguardistas en cuanto al uso de la tecnología más disruptiva.

Un marcado liderazgo

Fusionando tradición y modernidad, versatilidad y excelencia, las empresas que forman el Grupo ACS se han encargado de construir algunos de los recintos deportivos más célebres y espectaculares del mundo. El liderazgo es tan marcado que cinco de las sedes encargadas de acoger encuentros en el Mundial de 2026 han sido construidas por Turner.

Grupo ACS ha demostrado, además, tener una gran capacidad a la hora de levantar estadios de la NFL donde no sólo se pueden disputar y pelear partidos, sino también darles mucha más vida más allá de los acontecimientos deportivos. Espacios donde poder escuchar los cánticos de Los Angeles Clippers o las canciones de Beyoncé durante la SuperBowl, brindando a los visitantes experiencias sin parangón.

