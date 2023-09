Este viernes 22 de septiembre comienza en Madrid –en el entorno de la Universidad Complutense– la celebración de una nueva edición del festival Jardín de las Delicias, con la actuación de bandas tan conocidas como Vetusta Morla, Marlena, Taburete, Pignoise o Sidecars, entre otras. Una cita donde se funden la música, la diversión, la cultura y también la sostenibilidad.

Este festival está patrocinado un año más por Endesa, que ha trabajado en el desarrollo de diferentes medidas de sostenibilidad para hacer del Jardín de las Delicias un evento cada año más verde. En esta edición toman protagonismo la movilidad sostenible, la economía circular y la reducción de las emisiones de Co2, entre otras medidas.

Nacho Asensi, responsable de Patrocinios de Endesa, explica que la compañía está aumentando su presencia en eventos culturales y musicales porque «queremos estar presentes en las actividades que hace sentir emoción a los aficionados». Detalla que es «una forma muy amable y gratificante de estar con las personas en los momentos en los que está disfrutando. Nos gusta estar donde la gente disfruta, donde lo pasa bien. Y es, además, una manera de rejuvenecer nuestra marca».

Explica Asensi que desde Patrocinios de Endesa «vimos claro que podíamos ayudar a que los festivales sean más sostenible. Era una demanda que también tenían los propios promotores de los eventos, y nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en sostenibilidad. Por tanto, los festivales, han sido una entrada muy natural en la música para nosotros».

Desplazamientos en buses eléctricos de la EMT

En 2022 el festival ya empezó a implementar medidas sostenibles que este año se consolidan y amplían, lo que va a suponer un importante ahorro de emisiones. «Habrá un 20% menos de emisiones de Co2, lo cual se conseguirá mediante la eliminación del consumo de 2.500 litros de gasoil. Un dato que supone 6,5 toneladas de Co2 menos emitidas a la atmósfera. Esta cifra equivale a las emisiones de coche diésel que diera la vuelta al mundo», apunta Asens

Esto es gracias a la inclusión, por primera vez este año, de una batería que permitirá que una parte de la energía del escenario principal sea eléctrica, así como la totalidad del montaje y del desmontaje. Esto conllevará energía eléctrica al montaje y desmontaje del festival Todo ello significará dejar de consumir 2.500 litros de gasoil, con la reducción de emisiones que eso conlleva.

La movilidad eléctrica, en la que Endesa está trabajando de manera muy potente y comprometida en diferentes territorios, también está muy presente en este festival del Jardín de las Delicias a través de diversas medidas.

«En los festivales, uno de los componentes más importantes en la generación de emisiones son los desplazamientos, tanto de los grupos de música como de los aficionados que van a los conciertos. Por ello, hemos vuelto a poner una línea de autobuses eléctricos en estrecha colaboración con la Empresa Municipal de Transporte (EMT), que ya el pasado año hizo alrededor de 5.000 desplazamientos, una cifra que esperamos superar esta edición». Además, los 50 primeros asistentes que vayan cada día al festival del Jardín de las Delicias en su coche eléctrico tendrán el parking gratuito.

Se han reutilizado el 70% de los materiales

Contribuyendo a la celebración de un evento más sostenible, se han reutilizado escenarios y señalética. «Se ha usado el 70% de los materiales ya utilizados en 2022, algo a lo que nos hemos unido desde Endesa y este año nuestro stand de activación es el mismo ya usado en más festivales y con el que cerraremos el próximo en Zaragoza», apunta.

Con respecto a los residuos, este 2023 se han hecho también mejoras colocando más contenedores, más señalética y una barra hecha con materiales sostenibles.

De este cartel del Jardín de las Delicias en Madrid forma parte Marlena, el úo musical de pop español formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano que está teniendo un éxito arrollador desde que se dieron a conocer con su trabajo 1000 primeras veces, un disco donde han recopilado sus mejores temas, del hit bailable bailamorena a las más populares: Fecha de curiosidad y Me sabe mal.

Marlena, la reina de los festivales comprometida con la sostenibilidad

La banda, que toca hoy viernes 22 de septiembre a las 16 horas y está deseando, según explica Legazpi –vocalista de Marlena– subirse al escenario y ver al público. Ha sido recientemente nominada a Artista Revelación en Los 40 Music Awards y a Mejor Artista Revelación Pop en los premios Odeón.

Este verano los festivales de música han sido suyos, lo han demostrado con su presencia en cada una de las citas musicales que había en varios puntos de España, como el concierto del Casino Terraza de Sevilla, que también llevaba el sello Jardín de las Delicias.

Confiesa que «a veces ponerse de moda da un poco de miedo. Temes dar el petardazo, que te suban a un pedestal y que más tarde te bajes de un guantazo». Por ello, explica, «nosotras trabajamos despacio, construimos bases sólidas y profesionales».

Aún recuerda Legazpi el primer día que se subió a un escenario a tocar con público: «No movía ni las pestañas y no sabía ni coger un micro. Me veía súper niña, aunque lo recuerdo y me parece algo bonito. Ahora me veo ahora muy bien y muy clara sobre el escenario».

Detalla que sus referentes a la hora de ver cómo se mueven sobre el escenario son Justin Bieber y Rosalía. «Me encanta cómo se mueve ese chaval, cómo se dirige al público. Y de Rosalía me fijo en su mirada a cámara, cómo controla todo cuando tiene pantallas por todas partes, parece que te canta sólo a ti», añade.

«Siempre estamos a favor de todo lo que sea progreso»

Señala también que «estar en los carteles de festivales es una manera de tener una publicidad mayor. Es posible que no vayan a verte a ti precisamente, pero sí que pueden oírte y les puedes gustar. Es una manera de que vayan a los festivales de invierno, ahora que se acaba el verano, y compren tickets en las salas para conciertos más pequeños».

Con respecto a la relación de Marlena con la sostenibilidad, explica Legazpi que «nosotras siempre estamos a favor de que haya impacto positivo, tanto desde el punto de vista del medio ambiente y también con que haya cada día más mujeres en los carteles de los festivales, eso me mola mucho, aunque creo que hay que meter más nombres femeninos. Siempre estamos a favor de todo lo que conlleve progreso y que los espacios de música se abran a más gente. A mí, por ejemplo, me encanta ver a peques entre el público. Este viernes tocamos a las 16 horas, quizá haya peques con sus padres, me encantaría».