Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, tiene la opción de llevar a cabo una profunda transformación energética para ser cada día más sostenible, eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Prueba de ello es el ambicioso hito energético que ha conseguido PortAventura World, con Endesa como partner fundamental.

Y es que PortAventura World acaba de inaugurar la mayor planta fotovoltaica de autoconsumo en un resort vacacional en España y una de las mayores con estas características en Europa. Su directora de sostenibilidad Choni Fernández, explica que «a través de ella, el parque tiene la capacidad de generar el 30% de la energía que se consume en todo el parque, en sus hoteles y en su hub de puntos de recarga para coches eléctricos, disponibles tanto para los visitantes del resort como para empleados y proveedores».

Además, apunta que en este momento no es necesaria la acumulación de la energía, ya que se autoconsume en tiempo real en el resort. «Consumimos más energía de la que produce nuestra planta fotovoltaica y no tenemos la necesidad de acumular. El resto de la energía que necesitamos –el 70% restante– nos la proporciona Endesa con certificados de garantía de origen. Es decir, el 100% de la energía que consume PortAventura es renovable», concluye.

Más de 11.000 paneles solares y 150 puntos de recarga

En este compromiso de reducir su huella de carbono, PortAventura World ha contado con el apoyo de Endesa X, la filial de servicios energéticos de la compañía, que se ha encargado de la instalación de 11.102 paneles solares en una superficie total de 6,4 hectáreas, –equivalente a 9 campos de fútbol. Y a través de Endesa X Way, la línea de negocio de movilidad eléctrica, se ha puesto en marcha la mayor instalación privada de puntos de recarga para vehículos eléctricos de España: un total de 150 plazas con recarga eléctrica ubicadas en siete emplazamientos del parque, tres parkings y cuatro hoteles.

José Bogas, CEO de Endesa, presente en la inauguración de la planta en Tarragona, asesguró que este proyecto es una muestra del esfuerzo tremendo y de la apuesta decidida por la sostenibilidad, una muestra del compromiso conjunto de Endesa y de PortAventura Worls con la transición energética y la lucha contra el cambio climático».

Y es que, dentro de este compromiso, detalla el CEO de Endesa, «estamos también transformándonos a nosotros mismos, ya que comenzamos siendo una empresa que producíamos con carbón a convertirnos cada día en una compañía que produce más con energías renovables. En esta aventura es importante, no sólo la transformación de la generación, sino que los clientes tomen esta cultura de energía limpia y sostenibilidad».

Una apuesta real por la movilidad eléctrica

Para ello, desde el resort, explica Fernández, «fomentamos que nuestros clientes vengan en vehículo eléctrico y les ofrecemos la recarga eléctrica en el resort totalmente gratuita. Pero no sólo a ellos, sino también a todos los empleados y colaboradores que trabajan con nosotros. Es una política que queremos extender a medida que se vaya electrificando la flota, estamos convencidos de que es una forma de ir a la cabeza de la sostenibilidad en un sector como el turístico».

Y añade: «Desde PortAventura fomentamos que nuestros clientes vengan en microeléctrico o en transporte colectivo. En este momento, el perfil actual de cliente que viene con coche eléctrico es fundamentalmente procedente de Cataluña, «. Un reto en el que se está avanzando a gran velocidad precisamente gracias a la paulatina extensión de puntos de recarga como este espectacular hub de PortAventura World

Llegar, disfrutar y recargar el coche gratis

Los visitantes que vengan a PortAventura World y quieran recargar su coche sólo tienen que aparcar donde haya un punto de recarga de Endesa X Way y dejarlo cargando mientras disfruta del resort. «Hemos querido hacer todo lo más sencillo posible, solo hay que entrar y enchufar nuestro coche. No es necesario descargar ninguna App. móvil ni registrarse en ningún sitio. No hay un tiempo ni máximo ni mínimo», destaca Fernández.

En revertir esta situación y haciendo crecer cada día la infraestructura de puntos de recarga está también trabajando la compañía energética. Xavier Álvarez, responsable de movilidad eléctrica de Endesa X Way en Cataluña, confirma que, «además de este hub de 150 cargadores, alimentados con energía de origen 100% renovable, Endesa X Way ha desplegado por España una de las mayores redes de recarga pública de nuestro país, con más de 4.600 puntos de recarga, y además la de mejor calidad al ser una de las más potentes: el 45% de los cargadores están en corriente continúa, es una red de carga rápida o ultrarrápida (de más de 50 kW), frente a una media del parque de puntos de recarga instalados en España del 15/20%.

Ayudar a las empresas a la descarbonización

Y es que, tal como afirma, Albert Pagès, responsable territorial de grandes clientes de Endesa en Cataluña, nuestro objetivo «es ayudar a nuestros clientes a cubrir sus necesidades, como es el caso de PortAventura World». Un resort con el que Endesa firmó un acuerdo en 2019 para ser el partner oficial en asunto energéticos. Desde entonces, explica, «hemos trabajado en varios ejes: la construcción de la planta solar y su puesta en marcha y la instalación del hub de puntos de recarga que es uno de los mayores de Europa».

Pagès muestra su satisfacción por el resultado final de este proyecto de energías renovables en una empresa privada, ya que defiende que es importante no sólo para PortAventura World y Endesa, sino también para todo el entramado empresarial español que quiera caminar hacia su transición energética.

«Es un caso de éxito que estamos encantados de compartir, nos gustaría transmitir que la descarbonización es posible tanto en una empresa como PortAventura World como en una pyme o un particular. Hay soluciones para todo tipo de clientes», termina.