Santiago Abascal: “Ganaremos las generales y si el PP quiere ser nuestra bisagra, encantados”

Santiago Abascal no descarta alianzas de futuro con el PP, aunque "nosotros salimos a ganar" Abascal dice que VOX es un partido previsible, "todo lo contrario que C's, que es un toro manso"

Santiago Abascal (Bilbao, 1976) ha sido el gran triunfador de las elecciones andaluzas. Recibe a OKDIARIO en la furgoneta con la que lleva semanas recorriendo Andalucía, ahora de regreso a Madrid.

Es la primera entrevista que Abascal concede a un medio de comunicación en España después de que, a los cuatro años de su fundación, VOX haya alcanzado sus primeros diputados.

En un anticipo a la entrevista completa que OKDIARIO publicará este martes, Abascal habla del futuro que se abre para VOX y la recomposición del mapa político español. Sobre todo en el centro-derecha, durante décadas representado únicamente por unas siglas, las del PP, y ahora fraccionado en tres partidos: PP, Ciudadanos y VOX. De ahí que la primera pregunta sea inevitable:

PREGUNTA. ¿Qué alianzas futuras tejerá VOX con el PP?

RESPUESTA. No sé si el PP puede ser una bisagra de VOX. No tenemos ningún problema. Nosotros salimos a ganar las elecciones generales.

P. ¿Y con Ciudadanos?

R. Lo mismo.

P. ¿Cómo ve VOX a Ciudadanos?

R: No nos preocupan. Es un partido confundido. No se sabe qué es lo que va a hacer. Es un partido imprevisible. Y VOX, todo lo contrario. Ciudadanos es un toro manso. No sabes por dónde va a ir.

P. ¿Ha empezado España un giro a la derecha?

R. España ha vuelto la vista a la patria. Está haciendo una defensa de su unidad. En los mítines de VOX en Andalucía me he encontrado gente que ha votado al PSOE y que se definen de izquierdas y me decían: “Vamos a votar a VOX”. España no es de la derecha ni es de la izquierda. Ese es el gran triunfo.

Amplia entrevista

Durante la entrevista, Santiago Abascal repasa todos los asuntos espinosos que rodean a VOX, a quien sus adversarios políticos presentan como el nuevo exponente del avance de la ultraderecha xenófoba en Europa.

Especialmente contundente se muestra con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que tras su derrota en la urnas, hizo un llamamiento para crear un “frente antifascista”. Este lunes, Abascal a avisado a Iglesias de que le responsabilizará de cualquier acto de violencia que sufra VOX.

La ultraizquierda que lidera Iglesias está intentando criminalizar a VOX antes de que empiece siquiera a desarrollar su labor parlamentaria. Decenas de jóvenes podemitas se han echado a las calles de Sevilla este lunes al grito de “Sin piernas, sin brazos, los fachas a pedazos” o “Andalucía será la tumba del fascismo”.