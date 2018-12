VOX aparta a los dos apoderados que han increpado a Díaz mientras votaba

“Vete al paro después de estar 40 años robando”, han gritado VOX ha tomado la decisión poco después

Los dos apoderados de VOX que han increpado a Susana Díaz cuando votaba han sido apartados “por conducta inapropiada”. Así lo han confirmado fuentes del partido.

Todo ha comenzado cuando la presidenta de Andalucía, Susana Díaz se ha desplazado hasta el colegio electoral CEIP Alfares donde ha depositado su voto a las 10:30 de la mañana.

“Vete al paro después de estar 40 años robando”, le han gritado los de VOX a la socialista. Por estos comentarios, el partido de Santi Abascal se ha visto obligado a retirar de sus puesto a los apoderados en unas elecciones en las que la formación se juega mucho.

“Los apoderados de VOX saben perfectamente que su labor es supervisar el correcto funcionamiento de las votaciones. Esas dos personas han sido apartadas como apoderados por conducta inapropiadas en el día de la votación”, han comunicado desde el partido.

Díaz ha hecho caso omiso a las consignas recibidas y tras saludar a los miembros de la mesa, se ha dirigido al exterior para hacer un llamamiento a los andaluces a que acudan a las urnas a votar este domingo. La candidata del PSOE se ha mostrado satisfecha de su campaña “en la que no me he metido con nadie”. Al salir se ha dirigido a un bar a pocos metros del colegio electoral a tomar el café para posteriormente ir a la sede del partido con sus compañeros.

Serrano ya ha votado

El candidato de VOX a la presidencia de la Junta de Andalucía, el juez Francisco Serrano, ha votado en Sevilla y lo ha hecho acompañado de la plana mayor de su partido. El líder nacional de la formación, Santiago Abascal, ha ido con Serrano al colegio electoral con la esperanza de entrar por primera vez en un parlamento autonómico.

A la salida de la votación Serrano ha dicho: “Animo a todos los andaluces para que voten sin la pinza en la nariz. Que voten en conciencia, que voten con el corazón y el cerebro, pensando en lo que es mejor para Andalucía. Que piensen en los intereses de Andalucía y de España”.