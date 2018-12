Inda: “La foto de los golpistas en prisión es un nuevo trato de favor a estos delincuentes”

Eduardo Inda ha considerado que la foto difundida este sábado, que muestra a los golpistas en el interior de la cárcel de Lledoners, constituye un nuevo “trato de favor de la Generalitat a estos delincuentes”.

“Un miembro relevante del sindicato de funcionarios de prisiones”, ha explicado Inda en La Sexta Noche, “me acaba de explicar que hacer fotos en la cárcel está prohibido. Y mandarlas al exterior está prohibidísimo, es ilegal”.

“Esto se ha hecho con la anuencia de los Servicios Penitenciarios de Cataluña, que dependen de la Generalitat”, ha señalado el director de OKDIARIO, “es un nuevo trato de favor a estos delincuentes respecto al resto de presos que se encuentran en prisión”.

Durante en su intervención en La Sexta Noche, Inda ha rebatido los argumentos victimistas sobre el déficit fiscal utilizados por el separatismo: “Cataluña está mucho mejor financiada que la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid”, ha recordado.

“Si en vez de abrir 40 embajadas, en vez de dar sueldos tremebundos a gente como la hermana de Guardiola“, ha enumerado, “si los Pujol no hubieran robado 3.000 millones de euros, si los miembros de Convergència no hubieran robado como si no hubiera mañana, los funcionarios de la sanidad de Cataluña, los bomberos y el resto de funcionarios de la Generalitat no estarían luchando por salir de la precariedad”, ha sentenciado.