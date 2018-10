Un concejal podemita de Zaragoza hace el payaso: se come literalmente el recibo de un impuesto

El edil de Zaragoza en Común carga contra el Gobierno de Lambán por este tributo El año pasado ya llamó a la desobediencia rompiendo el documento en público

El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha difundido a través de su cuenta de Facebook un vídeo en el que aparece comiéndose literalmente el recibo de un impuesto de contaminación de aguas fijado por el Gobierno de Aragón del socialista Javier Lambán.

Este edil de Zaragoza en Común, la marca de Podemos en la ciudad, es el mismo que se quedó durmiendo en un pleno extraordinario de marzo de 2016 mientras se trataban asuntos de empleo en el Consistorio. Ahora, Híjar se ha grabado intentado cortar con cuchillo y tenedor el recibo del Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA) y luego metiéndose en la boca trozos de dicho papel.

Junto al vídeo, el concejal de Vivienda del Ejecutivo de Pedro Santisteve ha relatado que “el recibo pasado no lo pagué y lo rompí en un acto provocativo con el que pretendía animar al personal a la desobediencia civil”. “En aquel momento -prosigue- fui reprendido duramente por un acto tan irresponsable (¡No es para menos!) por parte de algún consejero de Gobierno de Aragón, y desde entonces me siento muy compungido y muy arrepentido ¡Fue un comportamiento indigno de un cargo público!”, ironiza.

“Así que este año de forma responsable no repetiré errores, no desobedeceré el orden establecido y… me comeré con patatas el recibo del ICA”, acabado diciendo Híjar antes de protagonizar la payasada de comerse el documento. Mientras mastica los trozos de papel, el edil podemita -ataviado con una bandera republicana- balbucea: “Pues no está malo el recibo del ICA. Igual un poco más cocinado, está un poco crudo… pero está bueno. Ya ve señor Lambán, yo con tal de acatar el orden establecido, soy capaz de comerme el recibo antes de romperlo. Mmm… ya noto cómo estoy quitando la contaminación de las aguas… Exquisito. Nada como el Gobierno de Aragón para hacer unos recibos comestibles…”, concluye sin llegar a tragarse los papeles.

Escrache al portavoz del PP

Híjar ya fue noticia en abril de 2013 por instigar un escrache ante la vivienda de Eloy Suárez, entonces portavoz popular en el Ayuntamiento zaragozano y actualmente diputado en el Congreso. Su actuación le valió una multa de 1.500 euros que le impuso la Delegación del Gobierno en Aragón por su participación en ese acto de hostigamiento ante los vecinos. Actuó como portavoz de la Plataforma Stop Desahucios.

El edil activista llegó a anunciar que trataría de llevar esa multa al Tribunal Constitucional, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza desestimase su recurso.