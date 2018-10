Echenique estalla contra la prensa: “Es el máximo obstáculo para tener un mundo mejor”

"Son una nueva forma de sicarios, en otra época hubieran roto las piernas a Pablo Iglesias" Juanma del Olmo expone una ampliación de la foto de Irene Montero con su ecografía que él critica difundir

El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha acusado a los medios de comunicación de ser “el máximo obstáculo para tener un mundo mejor”. “En general, son una máquina de difusión de la mentira y la manipulación, la mayoría de los mensajes no son luminosos”, afirma. Echenique sostiene que hay escasas excepciones, entre las que cita “Público, eldiario.es e InfoLibre“.

Así lo ha manifestado durante la presentación en ‘La Moradita Vallekana’ de Podemos del libro ‘La política por otros medios’, escrito por el secretario de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo. Un debate sobre periodismo sin ningún periodista. Junto al físico Echenique y el programador Del Olmo, ha participado la ingeniera Idioa Villanueva.

El ‘número 3’ del partido morado ha compartido su opinión sobre algún caso reciente. No se ha referido al escándalo por no pagar la Seguridad Social de su asistente o de las obras ilegales en el piso donde vive en el distrito Salamanca.

El político hispanoargentino ha lamentado que se publicara el “notición” de su vídeo cantando una jota misógina. “Nadie canta en las sobremesas en España”, ironizó para el gozo del público presente. También criticó que se publicara que los cargos de Podemos ‘se están haciendo pijos’ cuando él y Errejón se compraron gafas de marca.

“A Iglesias en otra época le hubieran mandado un sicario a romperle las piernas, como ahora no se puede, le difaman y difunden fotos”

“Los medios actúan como una máquina del fango, como cuando en Italia se publicaba que determinados jueces en Italia eran pillados fumando en un parque. No hay ilegalidad, pero queda la sombra de la sospecha”, critica.

Asimismo, ha cargado contra un supuesto “acoso” a los cargos electos de Podemos. “Es una maldita vergüenza”, ha lanzado. “Es una nueva forma de sicariado. En otra época le hubieran mandado a un sicario a romperle las piernas ahora como no se puede hacer, difaman con fotos, convocan manifestaciones ultras en su casa”, ha relatado olvidando los escraches convocados en las casas de otros políticos de otro signo político.

Echenique ha señalado que líderes como Pablo Casado o Albert Rivera no pasan el mismo escrutinio. “Sus propuestas no pasan el más mínimo filtro racional. Solo proponen la precarización de los pobres. Ellos solo pueden ganar y nosotros perder con la mentira y la manipulación”, ha declarado. “Quien creen sus tesis, me dan pena, al fin y al cabo son víctimas”, ha añadido el político.

“OKDIARIO contra la democracia”

Por su parte, el responsable de Comunicación de Podemos cargó contra OKDIARIO y su director, Eduardo Inda. “OKDIARIO contamina la democracia de nuestro país y habría que debatir si su director es periodista o no, en otros sectores se habla de intrusismo, en el periodismo no”, aseveró Juanma del Olmo.

A renglón seguido, sin darse cuenta, el diputado de Podemos puso en valor las exclusivas grabaciones de OKDIARIO de Corinna al lamentar que esta semana, por tercera vez, la mesa del Congreso haya tumbado su comisión de investigación sobre la Monarquía.

Expone la ecografía

A continuación Del Olmo ha protestado por la publicación de la fotografía de Iglesias y Montero a las puertas de un hospital público. Para criticarlo ha exhibido una ampliación de esa foto donde se aprecia sin apenas detalle la ecografía de Montero que él mismo critica que se difunda. Tal es su animadversión con OKDIARIO que incluye cuatro menciones en su libro.

Por último, Idoia Villanueva ha lamentado que “los medios cuentan las cosas a su manera”. Sostiene que la prensa tiene el gran poder de “marcar la agenda informativa, de qué se habla y, sobre todo, de qué no se habla”. “Sólo transmiten desasosiego y miedo ante el cambio político“, lamenta.