Un consejero de Lambán obligado a pedir perdón en Pleno por hacer una peineta a una diputada del PP

Vicente Guillén levantó la polémica al hacer un corte de manga a Mar Vaquero El vídeo no se ha hecho público pero ha sido visto por Javier Lambán

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, se ha visto obligado a pedir disculpas en el pleno por su gesto de hace unos días cuando contestó con una peineta a la portavoz del PP en Cortes aragonesas, Mar Vaquero.

Guillén ha declarado que “no se siente responsable” de lo ocurrido. Aún así, y tal como han comentando fuentes internas a OKDIARIO, el presidente de Aragón, Javier Lambán, le ha exigido una disculpa pública tras haber tenido acceso al vídeo que demuestra que el consejero hizo el polémico gesto.

“En la vida d una persona hay dos cosas importantes: Estar bien con su conciencia y defender el honor. Sobre la primera tengo que decirles que eso absolutamente tranquilo con mi conciencia”, ha asegurado.

Todo comenzó hace un par de semanas cuando Guillén fue acusado por varios partidos de haber hecho una peineta a la diputada popular Mar Vaquero durante la votación de una de las mociones en el pleno de las Cortes de Aragón. Desde el primer momento, el consejero negó tajantemente lo ocurrido.

Tras acabar el pleno, Guillén aseguró a los medios aragoneses que “jamás haría una peineta”. “No he faltado el respeto a nadie. No voy a entrar en ese juego. He hecho gestos, pero no una peineta”, afirmó rotundo .

El vídeo en que se puede ver la peineta no se ha hecho público. Sin embargo, una diputada del PAR ha enseñado el mismo a sus compañeros y, presumiblemente, al equipo de Lambán. Tras visualizar el documento, ha sido el propio presidente el que ha exigido a su consejero que se responsabilice de lo ocurrido.

La petición no parece haber agradado a Guillén que ha ofrecido una disculpa a regañadientes y sin terminar de reconocer lo sucedido. “La interpretación fue errónea y pido disculpas si alguno de sus señorías se consideró molesto o afectado”.