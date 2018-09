Inda: “Lo de Franco es una cortina de humo para que no se hable del Falcon o los enchufes a Begoña”

Eduardo Inda desvela lo que le importa a Pedro Sánchez si los restos de Franco están en el Valles de los Caídos o fuer de él. “Le importa un pimiento, cero Zapatero”. Entonces, ¿por qué ha creado esta polémica artificial el presidente del Gobierno? Y las motivaciones, desvela Inda, son dos: “Por un lado, Sánchez necesita jibarizar electoralmente a Podemos y, por el otro, que si se habla de la momia de Franco a todas horas, no se habla de los grandes problemas de este país”.

Por ejemplo, recalca Inda, no se habla de la crisis brutal que se avecina en España provocada por este “Gobierno de indocumentados controlado por Podemos y los independentistas catalanes”, asegura Inda. “Si se habla de la momia, no se habla de la invasión migratoria que estamos sufriendo en el sur de España por culpa del bocachancla que es el presidente del Gobierno”, asegura Inda. Que da más razones para no dejar de hablar de Franco. Como dice Inda, “si se habla de la momia, tampoco oímos hablar de la independencia de Cataluña, y obviamente, tampoco se habla de los abusos de poder que ha protagonizado en tres meses el señor Sánchez”.

La exhumación del dictador, por ejemplo, ha tapado el escándalo del uso del Falcon presidencial por parte de Sánchez “para irse de marchuqui a Castellón” y añade el director de OKDIARIO que “si se habla de la momia, los medios de comunicación tampoco hablan de las barrabasadas que se está perpetrando para beneficiar a su mujer, Begoña Gómez”, enchufada “con un trifásico” en el Instituto de Empresa, sin ser licenciada ni “nada de nada”. Tampoco se habla de que la Complutense le dio a dedo la dirección de dos cursos en la UCM “sin reunir los requisitos para ellos”.

“Todos los medios de comunicación o casi todos han picado en el anzuelo y hablan más de Franco que de las cuestiones importantes”, asegura Inda, que le lanza un mensaje al presidente del Gobierno: “Querido presidente, desde OKDIARIO no nos vamos a callar y vamos a seguir adelante porque lo tuyo es, en tres meses escasos, de récord”.