Gran bronca en una reunión de Podemos por el reparto del dinero del grupo municipal

La bronca entre las confluencias de Podemos se traslada también al día a día de los municipios. El último ejemplo ha tenido lugar en la asamblea extraordinaria que celebró el partido de San Fernando de Henares y que acabó en una brutal pelea entre sus miembros en la que a punto estuvieron de llegar a las manos.

El problema surgió a raíz de las desavenencias entre Podemos y la candidatura conjunta del partido con otras fuerzas, denominada San Fernando de Henares Sí Se Puede por el poco protagonismo que se da a Podemos y problemas en la distribución del dinero del grupo municipal.

En el vídeo se puede ver cómo uno de los asistentes a la reunión reclama el 40% de los 50.000 euros municipales del grupo para Podemos. “Las elecciones las ganó Podemos y no Sí Se Puede”, argumenta. “¡Quiero tener una fuente de financiación!”.

En ese momento, se levanta de su silla y se encara con otro de los asistentes. Otro de los asistentes intenta calmar los ánimos y sugiere al primero que salga fuera de la sala o, en su caso, le echará.

Acto seguido, otro de los presentes toma la palabra y arremete contra la alcaldesa de San Fernando de Henares, y secretaria general del partido en la zona, Cati Rodríguez: “Si quieren su dinero que se lo queden. No tengo ganas de hablar de lo que me pasó, pero no quiero recordar cómo se portó Cati y Macarena conmigo. Lo que no se puede es excluir y hacer grupos”, se queja.

Cati Rodríguez fue proclamada alcaldesa de San Fernando de Henares en junio de 2015. Su elección supuso un cambio político en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, gobernado en los últimos 35 años principalmente por Izquierda Unida.