Así han quedado los coches VTC: cristales reventados, techos aplastados y agujereados con martillos

La huelga de taxis, que ha sido secundada en decenas de ciudades españolas en los últimos días, ha provocado diversos incidentes. La agresividad con la que han actuado algunos conductores ha provocado graves daños materiales a las empresas de VTC.

OKDIARIO ha visitado una de las flotas de Cabify, donde ha podido comprobar los destrozos de algunos de los coches de la empresa. Cristales reventados, piedras gigantes y techos pisoteados son la evidencia de la tensión que se ha vivido en los últimos días en las calles.

Nos acompañan Borja y Juan, dos trabajadores de la compañía. “Tenemos muchos conductores que no quieren seguir trabajando y se han dado de baja y otros que están de baja por ansiedad. Solo en Madrid, los daños han dañado 35 coches por un valor de 20.000 euros”, cuenta el responsable de operaciones. Añade también que hubo momentos en los que se lanzaron martillos que han provocado agujeros en los vehículos.

Boicot en las redes

Es precisamente por este motivo por lo que cientos de usuarios de Twitter piden el boicot contra el sector del taxi.

“El taxi no entiende que el problema no es Cabify, el problema son los usuarios que preferimos Cabify”, se puede leer en uno de los manifiestos, ue circula por redes sociales y de mensajería.

Las personas que difunden este mensaje subrayan que los servicios que proporcionan estas plataformas digitales “son más baratos, sus conductores son honrados, tienen tarifa prefijada, son coches elegantes y limpios, vienen con el aire acondicionado puesto (…) Soy yo el que elige mi música o mi emisora de radio, me ofrecen una botella de agua, siempre me recogen en mi puerta y me dejan delante de la y al finalizar la carrera puedo puntuar mi satisfacción”.

En este mensaje, ya viral, varios usuarios aseguran que no volverán a coger un taxi porque “perjudican gravemente el turismo, el comercio y fastidian a los que van de vacaciones”.