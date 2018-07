Pablo Casado: “Ojalá la cita electoral fuera antes de 2020 porque podemos volver al poder muy pronto”

Pablo Casado no tiene ningún miedo a enfrentarse cuanto antes a unas elecciones generales. El nuevo presidente del PP lo deja claro en su primera entrevista tras ser elegido en este cargo, concedida a OKDIARIO. “Ojalá la cita electoral fuera antes de 2020 porque podemos volver al poder muy pronto. Supongo que el Partido Socialista intentará agotar sus tiempos. Por eso es esencial lanzar un partido ideológicamente más potente”, afirma Casado sin titubear.

“Debemos volver a plantearnos como una alternativa de Gobierno porque es evidente que podemos llegar muy pronto otra vez a liderar el Ejecutivo. Tenemos ahora el reto en breve de las elecciones municipales y autonómicas. Pero lo importante es que digamos qué es lo que queremos hacer con el poder. Y eso es lo que yo ya he empezado hacer”, señala Casado recordando que su campaña en las primarias sí ha ido centrada en debatir ideas.

“Tenemos que solucionar las preocupaciones de los españoles por las promesas de Sánchez a los batasunos e independentistas”

“Y lo que tenemos que hacer es solucionar las grandes preocupaciones de los españoles, preocupaciones que se acrecientan con las promesas de Pedro Sánchez a sus aliados, que no hay que olvidar que son los batasunos, los de Podemos y los independentistas”. Pero además “tenemos que hablar de los retos que benefician a la gente y que tiene España por delante. Porque no podemos quedarnos por detrás en una revolución tecnológica, no podemos aceptar un chantaje secesionista, no podemos aceptar un planteamiento educativo que solamente se base en la Ley de Educación para la Ciudadanía sino que tenemos que pensar en clave de competitividad de nuestros hijos”, recuerda.

“Necesitamos una regeneración democrática que pase por leyes electorales justas”

Pero Casado incluye más retos imprescindibles en su partido: “Tenemos que hablar del sistema de pensiones, que no se puede sólo cambiar cada vez que se cierra un presupuesto, sino que tenemos que hacerlo sostenible en el tiempo; que necesitamos una regeneración democrática que pase por leyes electorales justas; y tenemos que pensar en toda una batería de reformas políticas que en definitiva respete la Constitución”. Porque “tenemos que llevar a la nación española a reencontrarse con nuestro mejor pasado”, añade.

Y “estoy convencido de que después de este Congreso, nuestras encuestas van a subir: los votantes que se fueron ahora pueden volver”, anuncia.

Por eso Casado se muestra tremendamente optimista sobre la evolución del partido: “Las elecciones autonómicas y municipales son decisivas. Yo soy muy optimista y creo que podemos mejorar considerablemente el voto de las últimas elecciones, por nosotros y debido al propio reparto de las otras fuerzas políticas”, explica.

“Y soy también muy optimista de cara a las elecciones generales. Estoy convencido de que después de este congreso nuestras encuestas van a subir. Porque nuestro electorado se va a volver a reenganchar. Los votantes que se fueron ahora pueden volver”, concluye.