Inda: “Si no comente ningún delito no se puede prohibir o ilegalizar a la Fundación Franco”

Eduardo Inda da su opinión en La Sexta Noche sobre el espinoso tema de la exhumación de los restos de Francisco Franco para sacarlos del Valle de los Caídos y sobre la ilegalización de la Fundación que lleva el nombre del dictador. “La Fundación Franco me gusta entre cero y nada, ahora bien, si no comenten ningún delito no se les puede prohibir ni ilegalizar”, asegura Inda.

Inda pone un ejemplo muy gráfico. En referencia a la banda terrorista ETA y su brazo político, ya legalizado, asegura el director de OKDIARIO que “se podría llegar al punto de que estén legalizados los que asesinaron a Gregorio Ordóñez y a Miguel Ángel blanco, quienes mutilaron a Irene Villa y a otros tantos, quienes provocaron el éxodo de 250.000 personas en el País Vasco…”.