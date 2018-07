El abogado de ‘La Manada’, Agustín Martínez, habla con OKDIARIO sobre lo ocurrido en los Sanfermines de 2016. Los hechos, la presión mediática, la “alarma social”, el oportunismo político del Gobierno abertzale de Pamplona con el caso, la polémica sentencia y su voto particular, la prisión provisional y la decisión de puesta en libertad de los cinco miembros del grupo. Son las reflexiones profesionales y humanas del letrado que defiende a cuatro de ellos en el procedimiento.

PREGUNTA: ¿Por qué este caso está siendo tan mediático y otros similares no?

RESPUESTA: Este no ha sido el primer caso de este tipo. Ha tenido trascendencia porque políticamente se quiso que la tuviera. Ocurre en Pamplona el 7 de julio de 2016, en plena campaña -absolutamente justificada, lógica y noble- para evitar las agresiones sexuales en los Sanfermines. El problema es que alguien entendió que usar este asunto como estandarte iba a tener un rédito político muy importante. Cinco sevillanos, entre ellos un militar y un guardia civil, son la tormenta perfecta para un gobierno abertzale que se plantea ‘matar varios pájaros de un tiro’. Se publicaron conversaciones de whatsapp, se emitieron imágenes de cámaras de seguridad, se bombardeó mediáticamente durante meses…, para crear una imagen de culpabilidad. Por eso la defensa ha tenido que salir a los medios a reivindicar esa presunción de inocencia.

P: Si esa noche no se hubiese robado el móvil de la denunciante, ¿habría denunciado los hechos?

R: La primera policía (mujer) que le toma declaración a la denunciante en la sede de la Policía Municipal no fue citada ni por la fiscal, ni por la acusación particular, ni por la comunidad foral, ni por el Gobierno de Navarra. Curiosamente. Ella confirmó que la chica confesó que la habían grabado. Si se une eso -que ella era consciente de que estos individuos fueron capaces de robarle el teléfono- al dato de que sabía que la habían grabado manteniendo relaciones sexuales, podría perfectamente entenderse que pensase que serían capaces de publicar las imágenes en redes sociales. Y ese fuese su miedo y lo que desarrolló el resto de acontecimientos. No creo en las casualidades.

P: Se ha resaltado mucho que era una chica joven, de sólo 18 años. ¿Considera que si hubiese tenido 30 ó 40 años se habría valorado socialmente igual, con independencia de lo repugnante de los hechos, la indefensión o la superioridad?

R: Aquí hay dos versiones claras: la que habla de agresión sexual y la que afirma que se trató de una relación sexual consentida entre seis adultos, que es lo que nosotros defendemos. Yo siempre me refiero a la denunciante como una mujer. Los hechos ocurren a las 3 de la mañana en Pamplona donde ella se encuentra sola, por decisión propia y voluntaria. Con esto no digo que cualquier mujer sola a las 3 de la mañana tenga que ser objeto de una agresión sexual, pero sí digo que una mujer de 18 años que está en esas circunstancias, lo está por su criterio. Que no lo podamos entender, es una cosa. Cómo han sucedido los hechos, otra.

P: ¿Ellos han tenido en algún momento la sensación de que hicieron algo que no estaba bien?

R: Ellos mantienen que las relaciones sexuales fueron consentidas y por eso no se arrepienten. Se sienten acosados y denunciados por algo que para ellos (y para uno de los jueces del tribunal, que los absuelve en su voto particular) no es en ningún caso un delito. De su comportamiento posterior, una vez finalizadas las relaciones, sí. Deja mucho que desear. El sexo que practicaron fue sexo. Sin más connotaciones ni más sensibilidad por ninguno de los seis. Fue algo casi mecánico. Con la única palabra que no estoy de acuerdo del voto particular es con el ‘jolgorio’. No hubo jolgorio. Hubo sexo.

P: Para el profesor de Valdeluz, condenado a 59 años de prisión por abusos sexuales a 14 menores, la prisión provisional antes del juicio fue de sólo dos meses. ¿Si en el caso de ‘La Manada’, que han pasado dos años, no se hubiese generado alarma social, la postura del tribunal habría sido diferente?

R: Sorprende que la opinión pública reaccione en función de los cebos que lanzan determinados medios de comunicación. Pero sorprende todavía más que personas que tienen la responsabilidad de informar no sepan que la “alarma social” no existe en la legislación desde el año 2003. Las resoluciones no pueden tomarse en base a la presión social, eso es antijurídico.

P: ¿Qué ha cambiado para que si el 14 de julio de 2017 se decide que ingresen en prisión preventiva, dos años después se decida que salgan en libertad provisional?

R: Han cambiado muchas cosas. Primero, que de los indicios de criminalidad iniciales no queda ni rastro porque de los tres delitos de los que se les acusaba no han sido condenados por ninguno de ellos. Segundo, que si la pena inicial que se solicitaba rondaba los 25 años, finalmente la sentencia (no firme) la reduce a 9. Tercero, que el riesgo de reiteración delictiva es imposible. Además, habiendo cumplido dos años y con un voto particular absolutorio, tenemos que pensar que en un tribunal superior la pena incluso pueda quedar reducida o anulada y entonces cinco inocentes habrían pasado en la cárcel cuatro años. De acuerdo con los criterios del Tribunal Constitucional no cabía más posibilidad que dejarlos en libertad.

P: Sobre la reiteración delictiva se menciona constantemente el asunto de Pozoblanco…

R: Eso no es reiteración delictiva. Los hechos sucedieron antes y curiosamente da la sensación de que en Pozoblanco están con el freno de mano echado esperando a ver qué va a suceder en Pamplona. En Pozoblanco la denuncia se presenta en octubre de 2016 y no hay todavía ni auto de procesamiento, mientras que en el caso de ‘La Manada’ en año y medio se instruyó y se juzgó la causa. No me digan que van a ser condenados en un procedimiento (Pozoblanco) del que todavía no saben de qué se les está acusando.

P: ¿Y si la sentencia firme incrementa la pena?

Objetivamente cabe esa posibilidad. Pero no podemos olvidar que tres magistrados por unanimidad sentenciaron que no hubo agresión sexual.

P: Cabe la posibilidad de que resulten absueltos en sentencia firme tras el recurso, ¿quedarán estigmatizados igualmente para siempre?

R: Si ellos en sentencia firme son absueltos, ¿dónde van a quedar todos los que les juzgaron y condenaron anticipadamente? ¿Dónde los que quieren ejecutar la pena antes de la sentencia? ¿Les pedirán perdón? ¿Les parecerá suficiente con indemnizarles?

P: Por el momento están en libertad con medidas cautelares como firmar tres veces por semana en el juzgado. ¿Se plantea, con el revuelo mediático que hay, solicitar que puedan firmar en cualquier comisaría y rebajar esa presión?

R: Lo que hoy es noticia, mañana deja de serlo. La presión mediática tendrá que disminuir. Más allá de la primera vez no veo qué interés puede tener que las cámaras los esperen a la puerta del tribunal cada vez que vayan a firmar. Si eso es noticia… No vamos a plantear ninguna modificación que no sea el cumplimiento estricto de lo que fija el auto. Podría haber forzado el hacerlo de otra manera, pero entiendo que no es necesario.

P: Acuden a firmar con total normalidad. No ocultarse, ¿es una forma de reivindicar su inocencia?

R: Su imagen ya ha sido dañada de manera brutal por todos los medios que publicaron sus fotos durante el procedimiento. No tiene sentido que se cubran ahora la cara para proteger una intimidad o anonimato que ya no se sabe muy bien dónde ha quedado.

P: Se mantiene tajante en que no van a hacer declaraciones a la prensa. La denunciante ha escrito una carta a televisión…

R: El desarrollo de la línea de defensa no contempla que ellos hagan ningún tipo de declaración pública. Respeto y no opino sobre la carta de la denunciante, que puede expresarse libremente en los términos que ella quiera. Sea del contenido del procedimiento o de sus sensaciones personales. No hago valoraciones. Sus abogados han hablado y mucho, aunque ahora no lo quieran hacer, sobre todo los primeros meses y a veces diciendo cosas que no eran ciertas.

P: ¿Como por ejemplo?

R: Uno de sus abogados habló del vídeo y lo describió con expresiones apocalípticas. Algo así como lo más horroroso que se podía ver en imágenes relacionadas con sexo y, curiosamente, no lo había visto. Pero se permitía el lujo de valorarlo y poner a la sociedad en alarma con el contenido de algo que él no había visto. Si se quiere manipular, se puede manipular todo.

P: Están ya en Sevilla con sus familias, pero han sido declarados personas non gratas por el Ayuntamiento sevillano, también por el de Orense…

R: Es de un cinismo mayúsculo. Que PP, PSOE, Podemos e IU hayan tomado esa decisión me hace plantearme si a partir de ahora el Ayuntamiento de Sevilla hará lo mismo para cada uno de los condenados en procesos penales -aún sabiendo que en este caso la sentencia no es firme- que sean vecinos de la ciudad. Lo hacen en el caso de ‘La Manada’ pero no con Miguel Carcaño. ¿Cómo se sentirán los padres de Marta del Castillo? ¿Es acaso menos grave la conducta de quien acabó con la vida de su hija?