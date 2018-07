‘El Pancetas’, líder del SAT, graba un vídeo antes de ser detenido por injurias al Rey: “¡Andalucía sin monarquía!”

La Guardia Civil ha detenido esta tarde al portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, conocido como ‘El Pancetas’ tras una orden de la Audiencia Nacional, por presuntas injurias a la Corona.

El propio Reina ha publicado un vídeo en sus redes sociales con una camiseta en la que llevaba una corona con una señal de prohibición tachándola y ha informado de que tenía en la puerta de su casa de la localidad sevillana de Gilena “cinco guardias civiles esperando que salga”.

“No me voy a esconder, me voy a entregar, porque no me escondo”, señalaba Reina en ese vídeo, en el que asegura que le detienen “por decir Andalucía sin monarquía, y ojalá nunca más detengan a nadie por esto. Las personas no se rinden, seguimos en pie”.

El detenido ha sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Estepa, a donde ha llegado poco antes de las ocho de la tarde.

Reina ya fue detenido el pasado 13 de junio, y el mismo día puesto en libertad, después de que el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla haya abierto diligencias por un presunto delito de odio e injurias contra la Corona y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por sus publicaciones en redes sociales desde diciembre de 2016.

En diciembre de 2017 publicó un tuit en el que llamaba “miserable” al rey Felipe y decía que venía heredado de “una institución que se mantuvo a raíz de un golpe de estado franquista y terrorista”.