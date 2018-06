Rufián acusó a Cospedal de mentir por decir que había dirigentes de su partido investigados en mayo

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados Gabriel Rufián y la popular María Dolores de Cospedal protagonizaron el pasado 29 de mayo un duro enfrentamiento durante la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP en el Congreso de los Diputados. Cospedal afirmó que en ERC había dirigentes sujetos a procesos judiciales y Rufián acusó a la entonces ministra de Defensa de mentir.

Todo comenzaba cuando Rufián preguntaba a Cospedal si el caso Gürtel “¿Era presente o pasado del Partido Popular?”. “Pues mire, Gürtel es pasado” contestaba.

“¿No veremos este año ninguna noticia de una mordida de no sé quién?” señalaba Rufián. “Espero que no”, afirmaba la popular. “¿Espera o puede asegurar?” insistía el dirigente independentista, mientras Cospedal le contestaba con otra pregunta: “¿Usted puede asegurar que puede pasar algo en ERC que usted no puede controlar?”.

Rufián afirmaba entonces: “En 87 años, no ha robado nadie. Ahora usted”. La dirigente del PP replicaba: “Bueno señoría, su partido está sujeto a algunos procedimientos, no me diga usted eso“.

“Diga uno, diga uno. Es que acaba de hacer una acusación muy grave a un partido al cual yo represento” le retaba Rufián. “Si es conocido, público y notorio” afirmaba Cospedal mientras Rufián insistía: “Diga uno, diga un caso de corrupción de Esquerra Republicana, diga uno. Pero no es tan difícil, diga uno, le pido que diga uno. Yo le digo Lezo, Gürtel, Púnica“.

Cospedal proseguía afirmando que el caso Gürtel “es pasado”, mientras Rufián le interrumpía: “Yo le digo que usted miente en sede parlamentaria respecto a ERC. Yo no voy a seguir hasta que conteste”. “Yo ya le he contestado” intentaba zanjar Cospedal, mientras Rufián señalaba que no iba seguir su interrogatorio hasta que obtuviera una respuesta, quedándose en silencio durante 20 segundos.

“Usted se ha puesto muy gallo con el compañero del PSOE y le ha dicho de forma repetida que salga fuera y que diga, lo que está diciendo aquí frente a la prensa porque usted se querellaría. Yo en esas costumbres de no sé qué cargos no lo voy a hacer, ni se lo voy a decir. Pero usted sabe que ha mentido aquí en sede parlamentaria y lo sabemos todos nosotros. Si tiene arrestos, si tiene agallas, salga fuera y dígalo” concluía el portavoz de ERC. A continuación, proseguía la comisión de investigación