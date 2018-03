Carlos Carrizosa: “Torrent debe dimitir por calentar la calle, es como el bombero pirómano”

Carlos Carrizosa (Barcelona, 1964), es el portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña. El número dos de Inés Arrimadas atiende a OKDIARIO para valorar la decisión de celebrar un pleno extraordinario a propuesta de Junts per Catalunya (JxCAT), ERC y la CUP para “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar” que Carles Puigdemont y Jordi Turull “puedan ejercer sus derechos políticos. Ciudadanos exige responsabilidades y pide la dimisión del presidente de la cámara, Roger Torrent.

P.-¿Qué es lo que persiguen JxCAT, ERC y la CUP con la moción que han presentado este lunes para celebrar ese pleno urgente el miércoles?

R.- Básicamente continuar con el lío de Puigdemont. En realidad es como una moción preparatoria para una posible investidura de Carles Puigdemont. Quieren garantizar que si aprueban esta moción, puedan empezar a legislar para adecuar la ley de presidencia, el reglamento del ‘parlament’, etc. Y como creeemos que no es legal vamos a pedir una reconsideración.

P.- Ciudadanos ha pedido además esta tarde una propuesta para la dimisión de una figura muy importante en este proceso…

R.- Sí, hemos pedido que dimita el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, porque entendemos que no es el presidente de todos los diputados. Está actuando de forma continuada como un dirigente de ERC, como un dirigente del ‘procés’. Ni ha propuesto candidatos viables, sino que ha jugado a usar el parlamento como caja de resonancia del ‘procés’ ni tampoco respeta a los diputados de C´s en cada una de sus decisiones. Un ejemplo muy claro: el pleno urgente que nosotros pedimos tardó tres semanas en señalarlo. El pleno urgente que le han pedido sus compañeros de ERC sólo ha tardado en tramitarlo dos días porque son los de su grupo.

P.-¿Cómo es posible que los independentistas sigan pretendiendo que se invista a Puigdemont después de haber sido detenido en Alemania y tras los incidentes vividos este domingo por la noche en Barcelona?

R.- Porque realmente no lo pretenden, no es una investidura seria, no es verdad: como tampoco pretendieron la investidura de Jordi Sánchez o Jordi Turull. Lo que han pretendido siempre es liarla, ese ha sido su objetivo principal y sigue siéndolo. Porque parece que no se den cuenta de que ya han perdido y que han fracasado.Y no han sido solamente las acciones que han llevado a cabo. Ha sido el estado de Derecho el que se ha opuesto a que este ‘procés’ continuase, y ahora tenemos un ejemplo con la democracia alemana, cuyos juzgados y tribunales han detenido ya al señor Puigdemont y lo han ingresado en prisión.

P.- ¿Qué puede ocurrir en ese pleno del próximo miércoles en el parlamento de Cataluña y qué nos espera por parte de los radicales en los próximos días?

R.- Ya vemos a qué situación han llevado a Cataluña y a la que nos están llevando a todos. Ayer salió el señor Torrent, le abrieron el parlament en domingo para que fuese a dar un comunicado según ellos y lo que resultó ser es una arenga a la frustración, a la decepción y casi, casi para que la gente disconforme se manifestara en la calle. Cuando esto se hace y se lían disturbios, luego ellos a la vez dicen que abogan por la paz pero por otro lado están calentando el ambiente. Es un poco como el bombero pirómano, sale allí diciendo que todo es un desastre, que la democracia española no es una democracia, que los tribunales actúan injustamente y luego dice que no se líe, y van y la lían en la calle. Esta actitud tan inconsciente del señor Torrent es una de las cosas que nos ha llevado a pedir su dimisión.