La Policía corta los accesos al Congreso ante la amenaza de que los radicales lo cerquen

La Policía Nacional ha cortado los accesos al Congreso de los Diputados ante la amenaza de que los radicales lo cerquen. A pocos metros, en la Plaza de Neptuno, finaliza la manifestación de las pensiones con la lectura del manifiesto.

Una manifestación convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y que estos días ha argumentado que “los gobernantes están mintiendo sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, encubriendo las verdaderas causas del desfalco de los recursos públicos”.

La CGT señala a “las subvenciones de las cuotas a la Seguridad Social del empresariado, la no cotización de personas paradas con subsidio, las tarifas planas, las millones de horas de trabajo no declaradas y no pagadas y los topes máximos de cotización en los salarios a partir de 42.052 euros correspondientes a personas que ganan más de 60.000 euros anuales”.

Fuentes policiales consultadas por OKDIARIO aseguran que lo habitual es colocar las vallas azules (unas vallas que tuvieron un gran protagonismo en el año 2013 en las protestas que llamaban a rodear el Congreso) y aumentar la presencia policial siempre que se celebran actos en los aledaños del Parlamento para evitar incidentes.

Asimismo, con los antecedentes de la infiltración de radicales antisistema en las protestas que estos días han tenido lugar en el madrileño barrio de Lavapiés, la policía prefiere extremar las precauciones.