OKDIARIO pulsa en ARCO las opiniones enfrentadas sobre la obra que ensalza a golpistas y etarras

Los visitantes de la edición 2018 de la feria de arte contemporáneo ARCO se dividen entre posiciones a favor y en contra de la polémica obra de Santiago Sierra que califica de “presos políticos” a Oriol Junqueras, a ‘los Jordis’, a Andrés Bódalo, los titiriteros del ‘Gora Alca-ETA’ o a los implicados en el ‘caso Alsasua’.

En la entrada del Pabellón 7, uno de los dos que ocupa la muestra en la Feria de Madrid, se acumulan los medios de comunicación, los galeristas y los curiosos. Muchos de los visitantes son extranjeros que con sorpresa se interesan por la situación. Varios coinciden en que retirar la obra ayuda a que tenga más repercusión mediática.

“Me parece estupendo que se haya retirado, no se puede politizar el arte, venimos a disfrutar de eso, nada más”, explica una visitante. “La política es el arte también, está dentro, el arte incluye todo”, “me parece mal, es un acto contra la libertad de expresión”, opinan otros.

Pos su parte otro visitante opina: “Creo que está muy bien que lo hayan retirado porque no me parecen presos políticos, no lo hubiera llegado a exponer. Otro experto, por el contrario, tacha la decisión de “vergüenza”, “jamás se había retirado una obra en Ifema”.

Otras polémicas

Igualmente, confirman que esta controversia está restando protagonismo al resto de galeristas. En cualquier caso, señalan, casi todos los años sucede. En ARCO 2016, un vaso de agua medio vacío sorprendió por costar 20.000 euros o en en 2014 se exhibió “El congreso en pelotas“, en el que aparecían dos mujeres bailando en una barra para “recrear el típico sitio donde se reúnen los políticos, la casta del puro”, según el autor.

En 2012 también suscitó una gran polémica la obra de Eugenio Merino “Forever Franco”, una escultura realista de Francisco Franco de uniforme y con gafas de sol metido en una nevera de Coca-Cola, que le costó al artista una demanda de la Fundación Francisco Franco.

Otras obras controvertidas han sido “Fidel zombi”, “Starway to Heaven” (un musulmán orando, con un sacerdote y un rabino sobre él), una escultura de la reina Isabel acariciaban sus pechos desnudos o “No hay pan para tanto chorizo”, sobre el 15-M.

Todo ello un día antes de la inauguración oficial que protagonizarán los Reyes de España, la presidenta de la Comunidad de Madrid o la alcaldesa de Madrid, como suele ser habitual.

El eje central de la feria que otros años era un país este año es el concepto de ‘el futuro’. El año pasado acudió el presidente de Argentina, Mauricio Macri.