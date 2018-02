La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, habla en esta entrevista para OKDIARIO sobre la posible sucesión de Mariano Rajoy y responde a sus siempre comentadas aspiraciones a sustituirle.

P.- Un asunto del que se habla en las últimas semanas, la sucesión de Rajoy. ¿Usted ve al señor Rajoy presentándose a las próximas elecciones generales?

R.- Pues sí la verdad.

P.- ¿Sí? ¿Está convencida?

R.- Convencida convencida no puedo estar, porque no tengo una bola de cristal. Pero estoy convencida de que si Rajoy quiere ser el candidato, y yo creo que así es, todo el partido le va a apoyar.

P.- Y el día que se vaya Rajoy, ¿a quién ve como posible sucesor? ¿se ve a usted misma? ¿Le gusta el señor Feijóo como sucesor?

R.- Es que yo ese día, se lo digo sinceramente, yo hoy por hoy no lo veo..

P.-¿No ve al señor Feijóo?

R.-No veo al señor Rajoy yéndose.

P.-¿Pero usted se imagina al señor Feijóo en Génova de presidente del partido?

R.- Usted me puede hacer la pregunta que quiera, pero yo le voy a contestar lo que yo creo. Y lo que creo es que no veo al señor Rajoy yéndose. En el futuro, ya veremos.

P.- ¿Usted podría ser?

R.- Le vuelvo a repetir. Si el señor Rajoy se presenta a las elecciones y él tiene ganas de estar, y de seguir, y se ve con fuerzas, todo el partido va a estar con él. Eso se lo puedo asegurar.

P.- De abogada del Estado a abogada del Estado, ¿cómo son sus relaciones con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría? Lo digo porque hay un mito que siempre dice que ustedes se llevan fatal, que no se hablan…

R.- Yo comprendo que éste puede ser un tema muy entretenido para muchos…

P.- ¿Sabe usted que las llaman las ‘niñas asesinas’ en algún programa de radio?

R.- No, no lo sabía. Me parece muy bien, hasta que se demuestre lo contrario, yo no he matado a nadie, y estoy segura de que Soraya tampoco. Vamos, segura segurísima. Pero le tengo que decir una cosa. Y no es por quitarme de en medio la pregunta, que se la voy a contestar. Dudo mucho que si fuéramos dos hombres se hiciera siempre este tipo de comparación. Lo creo firmemente. En segundo lugar, nuestra relación no es de abogada del Estado a abogada del Estado. Es de dos personas que comparten un proyecto político. Estamos en el mismo partido político y yo creo que queremos lo mismo, que es que gobierne en España el Partido Popular para aplicar unas ideas y un proyecto de país que para mí es fundamental. Pero una cosa es que tú compartas objetivos y otra cosa son tus relaciones personales. Nuestras relaciones personales son correctas, son buenas. Pero, a partir de ahí, cada uno tiene su círculo de amistades donde le parece bien. Y eso no quiere decir que tú tengas una situación de enfrentamiento constante, que no es ni mucho menos eso. Yo comprendo que hay gente a la que esto le genera mucho morbo, pero no es así.

P.- En cualquier caso, ¿usted cómo considera que lo ha hecho la vicepresidenta en Cataluña? ¿Usted lo hubiera hecho igual o hubiera hecho cosas diferentes?

R.- Yo creo que el Gobierno ha tenido que actuar de una manera que no era fácil, porque era la primera vez que se aplicaba en España un procedimiento de estas características, que hemos tenido que ir aplicando paulatinamente, porque solo estaba el precepto constitucional, que ha tenido que concitar el acuerdo de otras formaciones políticas, porque pensábamos que eso era bueno para el país. Podía haber sido más interesante para nosotros haberlo hecho solos, políticamente hablando, pero era bueno para España que hubiera más trabajando de la mano. Yo creo que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Y creo que esto es una tarea del Gobierno.

P.- Dos preguntas muy rápidas, una más dura y una más suave. La dura. Hay una filtración sobre la intención por parte de las acusaciones de llevar a que todos esos casos se vayan unificando. Es decir, que Púnica, Lezo… acaben unidos y se dirija el disparo no contra las partes autonómicas, sino contra la central. ¿Eso puede ocurrir? ¿El PP tiene miedo a eso?

R.- Yo no sé lo que van a hacer los tribunales, pero a mí lo que me gustaría es que la Justicia actuara de forma independiente, y espero que así sea, y que los procedimientos judiciales tengan por objeto saber la verdad y no perjudicar a un partido político o intentar cambiar el curso de una situación política. Eso es lo que me gustaría y eso sería lo deseable.

P.- Y por último, ¿le gusta Tabarnia?

R.- Pues mire, me gusta Tabarnia porque ha puesto de manifiesto las mentiras del independentismo, y a mí eso me gusta. Y me gusta que haya gente valiente que diga que todo esto que se ha inventado el independentismo, si se lo aplicaran en sus propias carnes y en su propio territorio, sería una gran falsedad. Poner en entredicho lo que llevamos oyendo tantos años está muy bien y es una manera muy inteligente de ponerlo de manifiesto. Y eso me gusta.