La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, responde a las preguntas del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, sobre Ciudadanos, su ascenso y el apoyo que le presta el expresidente del partido y del Gobierno, José María Aznar.

P.-Como secretaría general del PP, ¿Cómo ve el ascenso de Ciudadanos el PP? ¿ Tienen ustedes miedo?

R.-Bueno, hasta ahora han tenido un buen resultado en Cataluña, eso no se puede negar. Pero lo demás que conocemos son encuestas, estudios, que unos dicen una cosa y otros dicen cosas distintas. Porque hasta ahora, el estudio más fiable desde mi punto de vista por el número de entrevistas que hace ha sido el del CIS y es verdad que Ciudadanos parece que sube en intención de voto, para unas elecciones que como pronto van a tener lugar dentro de un año y medio. Pero todavía, el partido más votado con diferencia es el Partido Popular. ¿Miedo? No, yo creo que cuando uno está gobernando, tiene el desgaste propio de gobernar, y lo que tiene que hacer es mantener la iniciativa política que es lo que está haciendo el PP. Y ese voto que a veces puede estar más renuente, saberlo conservar y recuperar. No tengo ninguna duda de que el PP lo va a hacer.

P.-¿Qué le parece cómo está actuando Ciudadanos, que parece que se aleja de ustedes? ¿Cree que tendremos elecciones generales?

R.-Bueno, no necesariamente. Ciudadanos puede quizás no apoyar los Presupuestos, aunque tiene un acuerdo con el PP para hacerlo, pero si así lo hiciera, el Gobierno seguirá gobernando para los españoles y para las españolas con una prórroga de Presupuestos y con la aplicación de normas que permitan cosas tan importantes, aunque Ciudadanos no las vote, como el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, la elevación del sueldo de los funcionarios, o incluso la posibilidad de financiar los servicios sociales.

“Aznar es libre de actuar como quiera con C’s. Pero me gustaría que todos en el PP trabajásemos en la misma dirección”

P.-¿Y qué le parece ese nuevo padrino que le ha surgido a Ciudadanos que es José María Aznar?

R.-A mí me parece legítimo que cada uno pueda hacer lo que le parezca bien, y no voy a ser yo el intérprete de lo que hagan antiguos presidentes del PP y militantes como es José María Aznar. Cada uno es muy libre de expresar su opinión y ahí no tengo nada que decir.

P.-¿A usted le gusta, como militante del PP, lo que hace Aznar?

R.-A mí, como militante, lo que me gusta es que en el PP todos trabajemos para ayudar a un proyecto que considero que con mucha diferencia es el mejor y el más responsable para España. Me gustaría que todos trabajásemos en la misma dirección, tengamos la condición que tengamos.

P.-¿Aznar trabaja en esa dirección?

R.-Eso hay que preguntárselo a él.

P.-¿Y qué siente cuando Rivera acude a los actos de FAES como estrella invitada?

R.-Usted sabe perfectamente bien que FAES ya no es una fundación política vinculada como tal al PP. Por lo tanto, tiene la posibilidad de invitar al señor Rivera y a otros líderes políticos, también del PSOE, que por lo que yo sé también se les ha invitado, y de otras formaciones políticas. A mí eso no me preocupa en absoluto. Lo digo sinceramente.