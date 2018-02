Todo empezó en el llamado ‘balcón de la resistencia’ de la calle Balmes de Barcelona. En plena efervescencia del ‘procés’, Jaume Vives, un joven catalanoparlante y “harto de la matraca independentista” puso a todo trapo el ‘Que viva España’ de Manolo Escobar y vio cómo su vecindario respondía con risas y gusto. Por fin alguien levantaba la voz, por fin alguien le daba voz a la ‘mayoría silenciada’.

El reportero de OKDIARIO Cake Minuesa se ha subido al balcón de Balmes a conversar con Jaume Vives, que se ha convertido en el portavoz de Tabarnia, la respuesta “libre y feliz” al discurso “mentiroso y lleno de desprecio” del independentismo. “Hemos respondido con humor y alegría, porque ellos pensaban que una reacción tendría que ser agresiva, cutre y rancia… y se han quedado descolocados“.

Vives ha explicado a CiudadanOK cómo fue el proceso personal que le llevó a esta “contrarrevolución”, que eclosionó cuando Barcelona se llenaba de caceroladas contra las medidas que iba tomando el Gobierno en defensa del estado de Derecho y contra el golpe independentista: “Muchos nos habíamos creído el discurso del régimen, eso de que no había disidencia y que si la había tenía que ser paleta y fascista”, confiesa el portavoz de Tabarnia. “Así que uno no se quería significar, porque oye, yo no soy paleto ni cutre… Pero cuando cuando empezamos a quejarnos, hartos, el vídeo se hizo viral y vimos que éramos millones”.

Vives lamenta ante Minuesa que “podría hacer una lista de más 100 personas a las que les han retirado la palabra en sus trabajos por decir en alto que no aguantan más la matraca indepe”. Aunque admite que el nacionalismo ha sido muy inteligente: “Han vendido un sueño, el de que serás libre y feliz si eres independiente”. Lo que pasa es que Tabarnia les ha respondido con la misma moneda: “Cuando hemos aparecido nosotros con el mimo mensaje, feliz y libre, el independentismo se da cuenta de lo absurdo de su discurso. Y de que es insostenible, porque si atacan Tabarnia se atacan a sí mismos“.

La entrevista con Jaume Vives continúa un largo rato en el balcón de Balmes, el de la resistencia, el de las sonrisas, el que despertó a los catalanes patriotas hartos del nacionalismo: “El patriotismo se construye con amor, amor a lo propio; el nacionalismo lo hace con odio, odio a lo ajeno”.