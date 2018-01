Feijóo sobre la derrota del PP en Cataluña: “A pesar de tener un buen equipo, no ganas todos los partidos”

Álvaro Ojeda se ha dado una vuelta por la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y se ha encontrado con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo que, como buen gallego, ha regateado las incisivas preguntas del colaborador de OKDIARIO.

Ojeda ha insinuado, en el día que se constituía un nuevo Parlament separatista, que el 155 ha fracasado. “Lo importante no es como empieza, sino como acaba. No hay nadie que esté por encima de la ley”, ha respondido Feijóo.

El president de la Xunta ha reconocido el triunfo de Inés Arrimadas pero dejando una apostilla: “Todo lo que ha hecho bien el PP en Cataluña se lo ha llevado Inés Arrimadas, y hay que felicitarla por eso”. La pregunta de Ojeda entonces era obligatoria: ¿Quién tiene entonces la culpa? A lo que Feijóo ha dicho que “a veces, a pesar de tener un buen equipo, no ganas todos los partidos, eso no significa que no tengas el mejor equipo”, ha reconocido

Para finalizar, nuestro colaborador le ha confesado a Feijóo que le ve como próximo presidente del PP. “Tengo dudas de que aciertes… creo que para estar en el poder es bueno tener barba, y yo no tengo”, ha comentado con diplomacia gallega.