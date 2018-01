Luis Vicente Moro: “Los billetes de 500€ con la tarjeta de González eran para implantes de mi mujer”

El ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro aseguró al juez del caso Lezo que los sobres encontrados en su domicilio con billetes de 500 euros y con una tarjeta de Ignacio González “no eran comisiones” para el expresidente madrileño y que el dinero era propiedad de su esposa para pagarse “los implantes en la boca”.

En su declaración en calidad de investigado ante el titular del Juzgado Central del Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Luis Vicente Moro es interrogado por la Fiscalía Anticorrupción sobre el hallazgo de los misteriosos sobres con anotaciones de pagos y billetes.

“Eso es de mi mujer. Eran sus ahorros porque estaba haciéndose implantes en la boca y tenía dinero ahorrado desde hacía tiempo, 13.000 o 18.000 euros tenía en casa. Es aficionada a tener dinero en metálico para pagar en cash (efectivo)” asegura Moro. La fiscal le pregunta sobre el origen del dinero y de los billetes. Éste contesta: “Ha ahorrado de toda la vida y de las ventas buenas de acciones. Tiene una habilidad extraordinaria para encontrar billetes de 500 en los bancos, los cambia. Siempre ha querido tener dinero cash y yo ni sabía dónde estaba, me enteré por el registro”.

A continuación, el ex delegado del Gobierno en Ceuta niega que su esposa tenga alguna relación con González. Anticorrupción intenta entonces encontrar una explicación a la tarjeta de visita del ex presidente madrileño localizada en uno de los sobres con billetes, que tenía anotados pagos. “Sería una de las tarjetas de visita que me darían a mí de Ignacio González y ella todo lo que cogía y pudiera hacerme daño… pues lo metería en el sobre. Ella no conoce a Ignacio González, ni Ignacio González a ella” afirma.

La Fiscalía enseña un sobre en el que figura anotado un pago de 1.500 euros de junio de 2016 y dos sobres más en los que aparecen manuscritos 3.500 euros respectivamente. La representante del Ministerio Fiscal atónita con la respuesta de Moro le pregunta: “¿Dice usted que esto lo sacaba para pagar qué?”. “Implantes” repite Moro.

Anticorrupción solicita al magistrado requerir los comprobantes al investigado para justificar que su esposa ha realizado dichos pagos en esas fechas para los implantes. En ese momento, Luis Vicente Moro añade “lo está pagando a pesar de tener dinero… lo está pagando a plazos”.

Ante la nueva revelación, la fiscal pregunta “¿cómo que a plazos, lo tiene domiciliado en el banco?”. “Ella paga a su odontóloga a plazos en efectivo o con una visa que tiene” sentencia Moro.

La surrealista argumentación del exdelegado del Gobierno en Ceuta no convence en absoluto a la Fiscalía que en su informe final ante el juez afirma que “se han recabado pruebas de que el señor Moro ha podido recibir dinero en efectivo, además de alguna transferencia en concepto de comisión por intermediar y estar velando la participación de Ignacio González en esta compra (Emissao). Dinero en efectivo que ha podido ser el que se encontró en el apartamento de Edmundo Rodríguez Sobrino (expresidente de Inassa) en Barranquilla (Colombia)”.

La fiscal prosigue: “Se ha localizado en su domicilio una serie de sobres que contienen distintas anotaciones que revelan que han contenido una cantidad de dinero importante. Hay que valorar también que algunos billetes que todavía se encuentran en esos sobres son de 500 euros. La explicación que ha dado de que su esposa tiene suerte y que se encuentra estos billetes no es atendible en estos momentos para exonerarle de la responsabilidad y de la prueba que significa la existencia de todos esos sobres con esas anotaciones de cantidades de dinero en su domicilio”.

“Entendemos que existen indicios por todo lo que se está recabando de que puede ser testaferro de Ignacio González, también es muy llamativo que en uno de esos sobres aparezca una tarjeta de visita del señor Ignacio González” concluye la fiscal. Tras su declaración, Anticorrupción solicitaba la prisión provisional para Luis Vicente Moro, que no era aceptada.

El papel de Luis Vicente Moro

Según la declaración del exgerente de Inassa en Colombia, Diego García Arias, incluida en el sumario del caso Lezo , Ignacio González “tuvo conocimiento en todo momento de la operativa de adquisición, situándose cómo uno de los organizadores e impulsores de la misma junto con Luis Vicente Moro”.