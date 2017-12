Una iglesia de Barcelona celebra una misa por los golpistas con fotos de Junqueras, Forn y los ‘Jordis’ en el altar

La Iglesia de Sant Felip Neri en pleno centro de Barcelona ha acogido este sábado una misa por los ‘Jordis’, el ex consejero Joaquin Forn y el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. En la celebración se ha pedido por los líderes secesionistas colocando un gran lazo amarillo de dos metros en el altar y sus fotos en el altar de la iglesia.

Además, han aprovechado la ocasión para pedir dinero para financiar los previsibles costes judiciales de aquellos que se encuentran en prisión preventiva. Una de las voluntarias se ha colocado a la entrada del edificio eclesiástico y desde el púlpito se han hecho llamadas constantes a colaborar económicamente con la causa.

En la misa se han repartido postales navideñas con inscripciones de “Nos faltas tu” en referencia a los presos. Con ello pretenden que los feligreses envíen sus mensajes personales y felicitaciones a los cuatro líderes rupturistas.

En el programa de la celebración, que ha durado varias horas, se encuentran actividades diversas que se celebrarán todas ellas dentro de la iglesia. Entre ellas, charlas políticas, pequeños conciertos y lecturas de poesía y religión. El acto ha tenido una gran acogida y los bancos se han llenado desde primera hora de la mañana.

Misa por Forn

Esta no es la primera celebración religiosa celebrada en este sentido. El ex consejero de interior catalán Joaquim Forn fue el protagonista durante la tarde del pasado lunes de una misa en pleno centro de Barcelona. Coincidiendo con el 25 aniversario de la boda con su mujer Laura, se celebró una ceremonia en la Iglesia del Sagrado Corazón en un ambiente reivindicativo entre lazos amarillos y que finalizó con todo el templo entonando Els Segadors. Entre los asistentes se encontraban el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola.