10:47.

10:46. “El dinero llegaba de múltiples maneras, a veces en billetes de 500 o transferencia”.

10:45. “Iglesias me dijo que quería postularse para otras televisiones”.

10:44. “El dinero llegaba igual pese al embargo. Se ríen del embargo y dicen ‘Esto es EEUU y la comunidad europea hace seguidismo’ Me explican que el gobierno iraní está comprando empresas e intereses en Qatar, y a Qatar no le van a embargar nunca, que el dinero va a seguir fluyendo”.

10:43. “A Iglesias los iraníes le pagaban el teléfono móvil”.

10:42. “Cuando se crea el canal iraní, gran número de colaboradores de Pablo Iglesias pasan a trabajar directamente en esa televisión, e Iglesias pasa a facturar a esa productora de capital iraní”.

10:41. “Todos sabemos lo que cuesta una campaña electoral. Que evidentemente eso no está hecho con su nómina, sino con dinero que llega de fuera…”

10:40. Riobóo muestra un mapa con la implantación de Podemos: “Esto no hay crowdfunding que lo pague”.

10:37. “Dejaría al margen Podemos. Podemos es el partido que fundan Iglesias y Monedero y alguno más, que el día de mañana Iglesias si no le gusta elimina. Al bolsillo de Iglesias llega dinero iraní”.

10:36. “Iglesias y Monedero son gente muy austera, no te invitan ni a un café”.

10:35. “El empeño de Iglesias es visibilizarse en todos los conflictos que pueda haber, pero ese era su objetivo desde el principio”.

10:34. “La apuesta de Iglesias era visibilizar el 15-M porque es un practicante de la comunicación política. Pero detrás tenía que haber una financiación”.

10:33. “Iglesias y los iraníes tenían dos objetivos: visibilizar el 15-M y tumbar el sistema”.

10:33. “Recuerdo un mensaje de Pablo Iglesias en el que me dijo que pensaba seguir. Estaba fichado como una de las estrellas de ese canal. Cobraba 3.000 euros por programa”.

10:32. “A lo largo de ese tiempo tuvimos varias reuniones. Empieza a llegar dinero, en noviembre de 2012. En enero de 2013, nos requiere la Comunidad de Madrid que dejemos de hacer cualquier tipo de colaboración y difusión de los programas iraníes por esa directiva europea”.

10:31. Riobóo explica que mantuvo una reunión con Iglesias y varios representantes de la televisión iraní. “Me dijeron que no habría problema de financiación, que han alquilado varios canales para dar cobertura a Europa y Sudamérica”.

10:30. “Se instalan en España y uno de los pilares fundamentales era financiar la actividad de comunicación del señor Iglesias en España”.

10:29. “En esa época, se consideró además que Irán podía colaborar con el terrorismo internacional y la UE ordenó suprimir toda colaboración periodística”.

10:28. “En este procedimiento, el señor Iglesias que no se queda parado viendo esa frustración, me dijo: ‘Vamos a ver una televisión iraní que se va a instalar en España’. Se instala en el barrio de Argüelles. Y me dijo: ‘A Irán con el petróleo les sobra el dinero’. Yo les dije que era una cultura distinta”.

10:27. Riobóo explica que los después fundadores de Podemos querían emitir el programa de La Tuerka diariamente y él era reticente.

10:26. “Después del viaje relámpago de Monedero a Venezuela, vuelve frustrado y dice: “Es que Maduro no es Chávez, es un conductor de autobús que se ha encontrado con la presidencia de Venezuela y la financiación no va a ser todo lo generosa que pensábamos”.

10:25. “Todos nos dimos cuenta de que los crowdunding era algo opaco”.

10:24. “Por entonces hicieron una fiesta en una discoteca de Madrid para festejar el aniversario de La Tuerka y sacar fondos y apenas sumaron 600 euros, no más”.

10:23. “En el momento en que les conozco era como un reparto de caridad,y facturaban muy pocas cosas. Empiezan a descubrir los crowdfunding”.

10:23. “Con Mano Izquierda se marca un hito importante en la campaña electoral de las elecciones gallegas de IU. Facturan una serie de trabajos a IU y el ejecutivo sin duda de esa productora era Pablo Iglesias”.

10:22. “Mano Izquierda, la productora de Pablo Iglesias, camuflaba a todos los empleados, sobre todo universitarios, que realizaban La Tuerka”.

10:21. “Iglesias había conseguido un importante patrocinio de Hispan TV, la televisión iraní”.

10:20. “La operación se frustra porque, cuando vuelven de Venezuela, me dicen que solo les han ofrecido 200.000 euros. Yo respiré en ese momento”.

10:19. “Era una época en que empezaban a asomar tertulias a todas horas, y tenían que visibilizar su tertulia, para eso les pagaban. Era una tertulia de izquierda un tanto radical y yo era consciente de ello”.

10:18. “Esa financiación para hacer comunicación política en España llegó, eso ya está acreditado”.

10:17. Afirma que fijaron el valor de la televisión en torno a un millón de euros. “Mi sorpresa es que Monedero es saludado como una autoridad española por el presidente Maduro. Manejaban todas las piezas de lo que me habían comentado. Dirigía toda la operación Monedero. Iglesias con quien tenía más relación era con los iraníes”.

10:16. Riobóo:”Monedero me dijo que era asesor del gobierno de Venezuela y les habían asegurado financiación para hacer comunicación política en España”.

10:13. Riobóo explica su relación profesional con los fundadores de Podemos: “Eran profesores universitarios y les pedí un patrocinio. Mi sorpresa viene en febrero de 2013, cuando se estaba muriendo Chávez. En una de las reuniones me dicen que van a obtener más financiación de la que habían pensado y queremos saber cuánto cuesta tu televisión”.

10:12. Riobóo es, desde su fundación, director de Canal 33. Explica que Iglesias le ofreció comprar el canal. “Mantuvimos una intensa relación profesional donde realizábamos programas semanales y trabajábamos codo con codo”.

10:08. Riobóo explica que su participación en la propiedad de Canal 33, el canal en el que, durante un tiempo, Pablo Iglesias emitió su programa La Tuerka (mayo 2012-octubre 2013).

10:07. Luis Aznar, portavoz del PP, explica que el propósito de la comisión es proponer “en positivo” las propuestas de mejora para la financiación de los partidos políticos.

10:06. Comienza la comparecencia de Enrique Riobóo.

9:58. Los grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos renunciaron a participar en esta comisión, por lo que no formularán ninguna pregunta a los comparecientes. Los partidos anunciaron que no volverían a este órgano en tanto el PP marcase el guión de los trabajos, por considerarlo “viciado” y “manipulador”.

9:54. En mayo de 2016, OKDIARIO publicó que el gobierno de Nicolás Maduro había pagado 272.325 dólares a Pablo Iglesias a través de un banco situado en un paraíso fiscal. La operación se realizó en marzo de 2014, dos meses después de la fundación de Podemos. La orden realizada por las autoridades venezolanas se camufló como un pago de “asesorías para el desarrollo social en el país”. Este pago se realizó a una cuenta bancaria radicada en las islas caribeñas de San Vicente y las Granadinas.

Iglesias denunció a OKDIARIO, pero la Justicia determinó el archivo de la causa al considerar que la información fue veraz, contrastada en fuentes policiales, alejada de una mera invención, de interés general y ajustada a la doctrina del Tribunal Supremo.

9:43. Riobóo aseguró que, durante el tiempo en que el programa de Pablo Iglesias se emitió en su canal, el líder de Podemos estaba financiado por Irán y cobraba en dinero negro.

9:40. Por la tarde, Eduardo Inda

Desde las diez de la mañana, la comisión ha citado al periodista y escritor Enrique Riobóo, dentro de una jornada dedicada monográficamente a analizar aspectos de la financiación de Podemos.

Riobóo es autor del libro ‘La cara oculta de Pablo Iglesias’, fue socio del líder de Podemos en Canal 33 y con su testimonio el PP quiere verificar, entre otros asuntos, si es cierto que le pagaba en dinero negro.

Ya por la tarde, a partir de las cuatro, la comisión recibirá al periodista Eduardo Inda, director OKDIARIO, el medio que en 2016 publicó que Iglesias recibió 272.000 euros procedentes del Gobierno de Venezuela transferidos a una cuenta bancaria ubicada en un paraíso fiscal.

9:39. Luis Aznar es el elegido por el PP para preguntar a Monedero sobre los entresijos de la financiación del partido que creó junto a Pablo Iglesias, y sobre los cuales ya habló ante esta misma comisión su tesorero, Daniel de Frutos, el pasado julio.

En aquella ocasión, De Frutos negó que su partido recibiera dinero de gobiernos como el de Venezuela cuando el PP sugirió ese vínculo y apuntó que Irán pagaba el teléfono a Iglesias.

9:37. Buenos días. La comisión de investigación sobre la Financiación de los Partidos Políticos se reanuda en el Senado, tras varias semanas ralentizada porque la Cámara ha centrado sus esfuerzos en tramitar las medidas del Gobierno contra la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La sesión de este lunes se centrará en la financiación de Podemos, con la comparecencia del cofundador de esta formación, Juan Carlos Monedero, que se somete a un interrogatorio sobre la llamada ‘conexión venezolana’ del partido morado, en concreto sobre la financiación que los líderes de esta formación han recibido del régimen de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez.