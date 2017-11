El enésimo ejemplo de adoctrinamiento: niños con esteladas hacen cortes de mangas a la policía

La manifestación independentista celebrada durante la tarde de sábado en Barcelona ha vuelto a mostrar la politización a la que están sometidos muchos niños en Cataluña. Una cantidad notable de menores han acudido a la concentración de protesta por la encarcelación de los ex consejeros y los dirigentes de las asociaciones independentistas ANC y Òmniun Cultural.

Lo han hecho ataviados con esteladas y lazos amarillos en representación de una queja que los mayores de edad les han hecho extensible. No es la primera vez que esto ocurre. El pasado día 21 de octubre se pudo observar exactamente la misma imagen.

En esta ocasión ha llamado especialmente la atención la actuación de los niños cuando han observado en el cielo a las fuerzas de seguridad que vigilaban el evento. Movidos por la actitud de los adultos, los menores no han querido ser menos y han mostrado su desprecio adquirido hacia la Policía Nacional. Algunos de ellos han llegado a hacer cortes de manga a los helicópteros que sobrevolaban la zona.

En la huelga general del pasado miércoles una foto recorrió las redes sociales de manera vertiginosa: Cinco niños que no superaban los tres años de edad sentados en mitad de una carretera con un cartel que pedía la puesta en libertad de los ‘Jordis’, los jefes de la trama civil del golpe de Estado perpetrado en Cataluña.

Ramon Font cree que no hay adoctrinamiento

El portavoz del sindicato de profesores independentistas, Ramon Font concedió una entrevista a OKDIARIO en la que aseguraba que no existe adoctrinamiento de los niños en Cataluña.

Font, como portavoz del sindicato de profesores, intervino en el acto celebrado en la plaza de la Catedral de Barcelona dentro del marco de la huelga general.“No daremos clases en castellano, no nos podrán obligar, no nos someterán”, fue su frase estrella.