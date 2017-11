Las inmobiliarias catalanas admiten que van a la ruina por el 1-O: “La gente ya no compra casas por miedo”

OKDIARIO ha acudido a distintas inmobiliarias de Barcelona para conocer el estado actual del mercado de venta y compra de casas en Cataluña. “Los compradores no quieren comprar ahora, quieren esperar a ver qué es lo que va a pasar”, coinciden todas.

La inestabilidad en Cataluña no solo ha provocado la huída de más de 2.000 empresas sino que está generando un miedo generalizado que impide que la economía fluya con normalidad. Así lo constatan los negocios dedicados a la compra-venta de inmuebles. En este sentido afirman que, aunque los alquileres se mantienen en la normalidad, ahora es mucho más difícil vender un piso allí. “La gente no quiere comprar, claro. No sabes qué es lo que va a pasar y si tienes algo ahorradito…”, nos cuenta una propietaria de una inmobiliaria.

“Hay una especulación que dice que van a bajar los precios y por eso quizá la gente no compra igual”, asegura otro. La incertidumbre por la que atraviesa Cataluña, con un gobierno cesado y manifestaciones diarias en las calles, está provocando que la venta se desplome.

En contrapunto una de las inmobiliarias cuenta que también existen clientes que “han comprado hace poco y que incluso están reformando”. Sin embargo, según la propia trabajadora, se tratan de pisos asequibles y en ningún caso de alta gama. “Los pisos más caros ahora no se venden”, asegura.

También existe el caso en que el cliente tiene a la venta su casa y decide retirarla por la dificultad que esto supone: “Mucha gente que la tenía a la venta nos han dicho ahora que mejor no, que no la quieren poner a la venta” debido a que los precios tienen tendencia al descenso.

Antes de la celebración del referéndum también hubo un importante desplome en el mercado inmobiliario. El impacto del 1-O y de la declaración de independencia de la Generalitat se ha cargó de un plumazo la mitad de la actividad habitual de firma e inscripción de operaciones inmobiliarias en Cataluña. Las compras de inmuebles ya sufrieron por entonces un parón ante el pánico a la inseguridad jurídica.