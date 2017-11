Comerciantes catalanes a OKDIARIO: “Yo no hago huelga porque aquí han manipulado a todo el mundo”

Los comercios catalanes van a dar la espalda a la huelga general programada para este miércoles. Lo hacen por razones claras: “No se pueden permitir cerrar con todo lo que está pasando”. Los convocantes del paro en protesta por la encarcelación de los ex consellers, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los líderes de ANC y Òmniun Cultural no parece que vaya a ser masivo como ellos piensan, sino otro fracaso del independentismo.

“A mi me da igual la huelga que no. Tengo que comer. A ver quién viene aquí a decirme que cierre…”, reta la dueña de un bar de Barcelona. Asegura que nadie va a obligarle a hacer nada que no quiera: “Ellos tienen libertad de hacer ‘vaga’ (huelga)…si ellos me obligan a mi a cerrar ¿Dónde está mi libertad?”, se pregunta.

“Huelga general como si fuera para el trabajador y es por un grupo de políticos. Manipulan a todo ‘kiski’”, se queja una conductora de taxi que tampoco quiere dejar aparcado el coche el día de mañana.

Una peluquería de la Ciudad Condal asegura que abrirá sus puertas pero que es probable que tengan que cerrar por la presencia de piquetes: “Nosotras abrimos…ahora, si vienen y nos hacen cerrar la puerta…“, cuenta.

“Los turistas no están viniendo. A ver si encima de esto vamos a tener que dejar de trabajar”, se queja otro trabajador que piensa que si todo el mundo hace huelga debe ser por algo “para todos” y que a él no le paga el Puigdemont”.

Una huelga sin apoyos

Los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) se han desmarcado y no apoyan la huelga. Sin embargo, han convocado diferentes protestas para exigir la libertad de los exmiembros del Govern. “CCOO no convoca huelga general, pero si algunas movilizaciones para pedir la libertad de los consellers de la Generalitat y ‘los Jordis’. Y lo hace conjuntamente con UGT y la Taula per la Democràcia“, explica un portavoz del sindicato en Cataluña.