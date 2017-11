Militantes de ERC a OKDIARIO: “Miles de personas se preparan para ir a apoyar a Puigdemont a Bruselas”

Militantes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han reconocido a OKDIARIO que se están organizando viajes en los que miles de personas pretenden trasladarse hasta Bruselas para apoyar al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y a los ex consellers que aún se encuentran allí.

Carles Puigdemont ha decidido no regresar a España para quedarse en Bélgica donde se ha entregado en la mañana del domingo a la policía belga. Por ello, una multitud independentista pretende trasladarse hasta donde se encuentra el ex president. Lo harán, según los militantes, “pagando el viaje de su bolsillo”. De momento no hay organización oficial por parte de los partidos independentistas para ello, sin embargo, no se descarta que puedan producirse en las próximas horas debido a los acontecimientos.

El juez tendrá que decidir este lunes, antes de las 9.17-cuando se cumplen justamente 24 horas desde la entrega de Puigdemont y sus consellers-si detiene a los dirigentes cesados.

La Fiscalía designará este domingo un juez para decidir sobre la orden europea de detención y, por tanto, que tendrá que pronunciarse sobre la privación o no de libertad de Puigdemont y los consejeros.

“Esta tarde las personas recibirán una vista en este edificio y el juez decidirá en un plazo de 24 horas”, ha dicho el portavoz de la Fiscalía de Bruselas, Gilles Dejemeppe, en rueda de prensa, este domingo.

Las quejas continúan en las calles de Cataluña donde, durante la mañana del domingo, se han cubierto las fachadas de carteles para pedir la libertad de lo que ellos denominan “presos políticos”.

Ha sido con carteles distribuidos y pagados por las asociaciones independentistas ANC y Òmniun Cultural.