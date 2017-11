Santi Vila llega solo y los fanáticos agolpados ante la Audiencia pasan de apaludirle

El ex conseller de Empresa de la Generalitat de Cataluña Santi Vila ha llegado este jueves a la Audiencia Nacional para declarar por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Lo ha hecho en solitario, sin sus compañeros, que han entrado en el tribunal juntos y entre aplausos de independentistas.

Vila, del ala moderada, dimitió menos de 24 horas antes de la declaración unilateral de independencia en el Parlament, lo que muchos en el movimiento le ven como un traidor que, además, se sirve de este movimiento para librarse de las condenas más duras y perfilarse como candidato del PDeCAT a las elecciones autonómicas del 21-D.

El ex miembro del Govern no ha recibido el cariño de los congregados para dar su respaldo a los golpistas, que le han dedicado un silencio bastante llamativo si se compara con el recibimiento al resto de ex integrantes del ejecutivo del depuesto Carles Puigdemont.

A su lado se ha visto al abogado Pau Molins, que defendió a la infanta Cristina en el caso Nóos, del que es cliente para esta causa.