Manifestantes en la concentración por España: “Lo he pasado muy mal y he tenido ganas de irme de Cataluña”

Barcelona ha sido testigo de la concentración de más de un millón de personas a favor de la unidad de España. OKDIARIO ha hablado con los manifestantes que nos han contado su impresión de la manifestación y los motivos por los cuales han salido a la calle a reivindicar que “son catalanes y también son españoles”.

“Estamos aquí para seguir haciendo presión para mostrar que el sector constitucionalistas es mayor que el independentista. LA gente está harta de Puigdemont y el ‘procés’. No queremos mas conflicto”, nos contaba Josep Lago, coordinador de los jóvenes de Sociedad Civil Catalana.

“He llegado a tener problemas porque no aguantaba más me quería ir de Cataluña y mis hijas me pedían que me quedase”, aseguraba un señor al que dice que el proceso independentista “le está afectando demasiado”.