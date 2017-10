Empujan a redactores de OKDIARIO en los piquetes: “No podéis entrar a la universidad, estamos en nuestro derecho”

OKDIARIO se ha acercado a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Con motivo de la huelga estudiantil convocada para hoy se han colocado piquetes que impedían la entrada a aquellos estudiantes que sí querían asistir a clase.

Hemos intentado entrar en las aulas para comprobar si se respetaba el derecho de elección. Tras varios intentos hemos corroborado que no había manera de poder acceder al interior de las facultades. “Aquí hay un colectivo de personas que lo ha elegido colectivamente”, se escudaban para no dejar pasar.

A través de una cadena humana situada en la entrada de las facultades se impedía a todo aquel que no fuese personal docente acceder al interior de las facultades.

La excusa era que la decisión se había tomado en asamblea y que “ya era tarde para opinar”. De esta manera los alumnos que no compartían los motivos de la protesta han tenido que abandonar la universidad o recurrir a espacios como la biblioteca donde sí se podía asistir. “Si querías formar parte de todo esto..tenías que haber asistido a la asamblea”, afirmaban.

“Ahora mismo hay muchos compañeros que querían venir y no lo han hecho porque estaban convencidos de que no les ibais a dejar entrar y tenían miedo”, se quejaba uno de los estudiantes que no ha podido traspasar la puerta.

Pese a que la actitud era en su mayoría dialogante, las personas situadas en la puerta estaban dispuestas a impedir de cualquier modo que se incumpliese su parecer.

“Tienes que entender lo que significa un piquete. Lo tienes que entender”, nos repetían una y otra vez. De manera insistente hemos intentado conocer las razones por las cuáles solo se podía actuar conforme a los pensamientos de los huelguistas.

“Tú estás pisando el derecho de huelga de todos los demás…por tú solo querer ir a clase”, decían. Nos han ofrecido la posibilidad de que “nos informaran” de sus motivos, sin embargo, cada vez que hemos intentado entrar se nos lo ha impedido.