Vacaciones ideales en las Islas Baleares sol, playa y hoteles de lujo

Las Islas Baleares son uno de los destinos más turísticos de nuestro país; un lugar en el que disfrutar del sol, la playa, y de los mejores hoteles. Tanto la oferta de ocio, como la gastronómica o la hotelera se está redefiniendo en el destino, avanzando siempre hacia una mayor calidad y exclusividad, lo que hace que este momento sea el ideal para descubrir las baleares.

Destacan Mallorca e Ibiza, que avanzan hacia una oferta turística cada vez mejor, en la que el lujo está presente. Quien visita las islas, no solo busca disfrutar de unos días en un entorno excepcional, sino que busca vivir una experiencia perfecta.

En Mallorca, la mayor isla de las Baleares, encontramos dos hoteles que, se puede decir, ya son icónicos: el Gran Meliá Victoria y Gran Meliá de Mar. Ambos hoteles del grupo hotelero mallorquín Meliá Hotels International son dos referentes en la isla.

El Gran Meliá Victoria es un clásico. Situado en el Paseo Marítimo de Palma de Mallorca no solo es un hotel, sino un centro de convenciones, lo que lo convierte en el lugar perfecto para los eventos de lujo.

Rodeado de historia y de una belleza clásica, el Gran Meliá Victoria le ofrece en todas sus habitaciones los servicios y comodidades propios de un hotel de su categoría de gran lujo. Además, sus habitaciones superiores con el exclusivo servicio RedLevel, son la mayor apuesta de la marca Gran Meliá por la gama más alta de servicios personalizados y de lujo.

Para relajarse, además de las vistas a la bahía de Palma, cuenta con área de Wellness y Fitness, disfrutar de la piscina con vistas exclusivas al puerto, aprovechar los descuentos en los Green Fees en más de los 20 campos de golf de la isla o respirar el ambiente cosmopolita de las terrazas cercanas al hotel.

El Gran Meliá de Mar lleva el lujo a otro nivel. Situado en una tranquila ladera de pinos que descienden al mar, el hotel sorprende a sus visitantes con una espectacular cala casi privada de aguas cristalinas y arena blanca. Las espectaculares vistas al mar y los majestuosos jardines del hotel desde la terraza permiten una conexión íntima con la naturaleza, mientras que la tecnología más avanzada dota a cada habitación con todas las facilidades que exige el actual concepto de confort.

Los huéspedes podrán relajarse en el Spa by Clarins, un lujoso espacio wellness dedicado por completo a la salud y la belleza que le permitirá disfrutar de experiencias sensoriales cuyos beneficios notará en su piel y en lo más profundo de su interior. Además, también ofrece el exclusivo servicio RedLevel, con el que el lujo y el confort cobran un nuevo significado.

Su oferta gastronómica incluye el restaurante Arrels by Marga Coll, que presenta los sabores más tradicionales de la cocina mallorquina revisitada por la galardonada Chef Marga Coll. Arrels ofrece un menú degustación de la cocina tradicional mallorquina acompañada de toques de autor y una serie de platos donde descubrir los sabores autóctonos con los ingredientes y productos de calidad más frescos del mercado en función de la temporada.

En Ibiza, en una privilegiada bahía cerca de Santa Eulalia se encuentra el hotel ME Ibiza, un remanso de sofisticación que ofrece una experiencia de lujo para el viajero con clase. Nacido de la reforma integral del antiguo hotel S’Argamassa, proyecto liderado por Álvaro Sans, el contorno interior del hotel queda dibujado por un acueducto romano, que dota a todo el conjunto de un halo de intemporalidad.

Los hoteles de la marca ME by Meliá probablemente sean los hoteles con más carácter y personalidad propia de la compañía. Con dormitorios y suites deluxe que destacan por una decoración minimalista inspirada en Ibiza, ME Ibiza presenta una experiencia tentadora para el viajero con estilo. Prueba un masaje reconfortante u otro de los diversos tratamientos en el relajante Codage Spa situado en la azotea, donde tu relajación se verá acentuada por las espectaculares vistas de 360º de las famosas playas blancas de la isla.

También en la azotea, el galardonado con estrellas Michelin, Ángel León, el “Chef del Mar” toma los fogones del restaurante de la azotea. Creatividad, vanguardia y un innovador concepto gastro, sirve marisco fresco y sabores del Mediterráneo junto a la piscina en una espectacular terraza panorámica con vistas al mar, para suministrar una experiencia gastronómica completa en el entorno más elegante.

En definitiva, tres hoteles de lujo en los que poder disfrutar de lo mejor de las islas.