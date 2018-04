Qué ver en Estambul

Uno de los destinos internacionales más cercanos a España es Estambul en Turquía. Un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa que en los albores del siglo XXI ha sido protagonista de un renacimiento completo. Es por esta razón que la metrópolis turca es reconocido como una de los más fascinantes en el mundo siendo necesario descubrirla tal y como ahora hacemos.

Lugares que ver en Estambul

Estambul es una ciudad de calles, de gente, de mercados y un destino en el que perderse y quedar realmente seducido. Entre los lugares que no te puedes perder queremos destacar estos.

Distrito de Sultanahmet

El corazón del Imperio Bizantino y del Imperio Otomano, Sultanahmet es el distrito en el que los emperadores y sultanes construyeron suntuosos lugares de culto , celebrando así su grandeza. Esta es quizás la razón por la cual esta área está rodeada por un aura de encanto y riqueza con pocos iguales en el mundo. Esta es la Estambul histórica y auténtica, la Estambul que logra conquistar a todos los viajeros: perderse en sus bazares, entre los vendedores de alfombras y los artesanos meticulosos es el encanto de esta zona, una de las más visitadas de Estambul.

Aya Sofya

Conocida también como la “Iglesia de Santa Sofía” , dentro del distrito de Sultanahmet, es el edificio más famoso de Turquía, construido por el emperador Justiniano, donde una vez estuvo la Acrópolis de Bizancio. Describir la magnificencia de tal trabajo, sin igual en la actualidad, es bastante complejo. Tan solo has de darte cuenta del diámetro de 30 metros de su cúpula, sostenido por 40 columnas, o los numerosos mosaicos que salpican el interior. No te pierdas la Puerta Imperial, o la Columna del Llanto, que como el resto te dejará sin aliento.

Mezquita Azul

Encargada por Ahmet I, en un intento de construir un edificio capaz de rivalizar y superar a la cercana Aya Sofya, la Mezquita Azul también destaca por su particularidad. Los miles de azulejos azules que el edificio tiene no solo le dan nombre sino que la hacen realmente imponente. Además, te sorprenderán por las 260 ventanas que iluminan el interior.

Dónde comer en Estambul

Estambul es también un destino recomendable para los que deseen poder probar lo mejor de la comida de oriente y en especial de Turquía. No te pierdas estos restaurantes.

Balikci Sabahattin

Uno de los mejores restaurantes en Estambul. Un local antiguo de madera, en una parte de la ciudad vieja que aún no se ha renovado, ya solo un paseo de Sultanahmet, pero que es un lugar sorprendente si deseas degustar el mejor pescado de Estambul.

Restaurante Giritli

Cerca del Mar de Mármara en el lado sur de la ciudad vieja y fácilmente accesible desde el distrito de Sultanahmet, este es posiblemente el lugar más recomendable para disfrutar de una comida estilo meyhane (taberna) todo incluido. Los abundantes mezze (aperitivos) de estilo cretense son deliciosos, los entrantes calientes a base de pescado son excelentes y los platos principales de pescado se preparan a la parrilla ya la perfección.

Yeni Lokanta

El famoso chef Çivan Er regenta Yeni Lokanta que se ha convertido en uno de los restaurantes de moda en Estambul. Con una amplia gama de mezze (entrantes) inusuales como el trigo bulgur con guindas y platos principales, incluyendo lubina acompañada de raki con queso y cohete este es el restaurante de lujo al que no puedes faltar. Aunque eso sí, es imprescindible solicitar reserva.

Rutas que hacer en Estambul

Si tu visita a Estambul incluye el poder realizar alguna excursión o ruta para conocer el entorno natural de la ciudad, no te pierdas estas:

Ruta por la provincia de Licia

Cerca de Estambul, entre Antalya y Muğla encontramos la región de Licia donde podemos realizar una ruta de más de 500 km de modo que podemos intentar hacerla completa o tan solo realizar una parte para conocer la zona que recorre de Fethiye a Antalya, combinando caminatas costeras con sitios antiguos. Pasarás por playas y tendrás vistas espectaculares sobre la costa desde arriba Kas y Kalkan; además los más atrevidos pueden escalar el Monte Olimpo.

Ruta de San Pablo

Esta otra ruta también de 500 km recorre desde Aspendos o Perge, al este de Antalya en la costa sur, hasta Yalvaç, al noreste del lago Eğirdir; las dos ramas se bifurcan en el sitio romano de Adada. Se trata así de un nuevo sendero de larga distancia que explora las montañas y lagos más remotos del sur y el centro de Turquía.

Si la realizas podrás descubrir las vistas al Parque Natural Yazili Canyon así como la Calzada romana de Adada.

Cosas que hacer en Estambul

Entre los planes o cosas que no puedes dejar de hacer en Estambul, te recomendamos las siguientes:

Píerdete por el Gran Bazar

El corazón de la ciudad, y no solo en un sentido geográfico, con sus 4000 tiendas, es el zoco más famoso de la ciudad . En el centro del mercado se encuentra el Old Bazar, el primer edificio erigido por Mehmed II Fatih, “el conquistador”, que se configura como un enjambre de innumerables tiendas de joyas, cerámicas, plata y antigüedades de calidad. Los amantes de los libros seguramente no perderán una visita al Sahaflar Carsisi , un mercado cercano que se remonta a la época bizantina, en el que encontrar todo tipo de piezas literarias.

Observa la ciudad desde la Torre de Gálata

Construido por los genoveses en 1348, la torre cilíndrica de Galata , anteriormente llamadade Cristo, se usó primero como prisión, luego como observatorio y como punto panorámico . Hoy es un destino turístico codiciado que ofrece vistas impresionantes de la ciudad a 360 grados. Pero no solo: la plaza pública que rodea la torre te dará la bienvenida para un momento de relajación, donde será muy fácil entrar en contacto con la vida cotidiana de los ciudadanos de Estambul.