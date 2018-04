Qué ver en Albufera de Anna

Si te gusta la naturaleza y sobre todo, poder pasar unos días realmente apacibles, nada como disfrutar este verano del municipio de Anna en Valencia y en concreto del lugar más visitado y conocido de la zona: La Albufera de Anna.

Lugares que ver en Albufera de Anna

Albufera de Anna es el nombre del lago que podemos encontrar en el municipio de Anna, y sin duda uno de los destinos más apacibles en todo Valencia.

Disfruta del Lago de Albufera de Anna

Es por ello que el principal atrativo de este destino del que hoy os hablamos es precisamente el lago que atrae la visita de lugareños y turistas. Un lago que en tiempos, fue asentamiento humano desde el mesolítico, sirviendo además a los antiguos colonos romanos o árabes. Cubre prácticamente la misma área que la de toda la ciudad de Valencia (2.100 hectáreas) alcanzando una profundidad máxima de apenas 1,5 metros.

No está permitido bañarse en el lago, pero sí que podemos hacer un paseo en barca por el lago, algo que de hecho hacen todos los que se acercan para pasar el día en un paraje natural tan idílico, además de poder ver como no a los peces dentro del lago y a los patos que son también un gran atractivo de la zona. Además tiene zona de camping, y como no, podemos disfrutar de las piscinas colindantes de modo que aquellos que se acerquen hasta este paraje acabarán sin duda, sumergidos en el agua.

Palacio de los Condes de Cervellón

Ya que estamos en la Albufera de Anna, podemos recorrer esa distancia de 1 Km que separa el lago del municipio de Anna y visitar aquí el Palacio de los Condes de Cervellón, un lugar rehabilitado como centro de difusión en el que encontramos el Museo Etnológico de la Villa, y el Museo del Agua. El primero nos permite conocer el pasado de la zona, viendo los instrumentos que se utilizaban en diversas labores durante la época musulmana. El segundo es un museo dedicado por entero al agua que corre por Anna desde tiempos inmemoriales y todo el uso que ha tenido en la región.

Dónde comer en Albufera de Anna

Albufera de Anna cuenta por toda su extensión con zonas para que puedas comer al aire libre, y como no, tenemos que mencionar la presencia de varios bares y chiringuitos donde poder comprar comidas y bebidas, pero si deseas poder disfrutar de la gastronomía local, puedes visitar también estos restaurantes que están cerca.

Restaurante & Bar Elida

Ya sea que te has decidido por visitar el lago de Albufera de Anna o que acabas de ver el Palacio de los condes de Cervellón, el Restaurante & Bar Elida es quizás el mejor restaurante de la zona ya que sirve platos de todo tipo aunque tiene especialidades que no te puedes perder como la paella o los canelones. Sirven además un menú a doce euros que es de lo más recomendable.

Lar Galego

También puedes acudir a Lar Galego, un restaurante que además comparte ubicación con un hotel. Un local de ambiente agradable que cuenta con grandes platos de carne, (en especial a la piedra o la carne gallega) y también sirve platos de marisco así como un pulpo a la gallega al que es difícil resistirse.

Rutas que hacer en Albufera de Anna

La ruta en sí que tenemos que recomendaros es toda la de la zona de Albufera de Anna ya que recorrer todo el territorio que abarca el lago es ideal para senderistas, que además pueden recorrer estos otros parajes naturales en la zona.

Ruta por Fuente Negra

Fuente Negra es uno de los nacimientos del lago y sin duda uno de los mejores parajes de la zona. Podemos subir hasta él a través de un camino algo empinado pero fácil de recorrer. Las vistas una vez llegamos son impresionantes, pero también puedes descansar e incluso beber el agua que emana del nacimiento que además cuenta como curiosidad con un lavadero y antiguo caserío del pasado.

Ruta por Gorgo de la Escalera

Cerca de Anna podemos hacer también el recorrido del Gorgo de la Escalera.Un gran cañón al que podemos acceder si previamente subimos un total de 136 escalones. Una vez llegas puedes descubrir la enorme cascada “El Salto”, donde además puedes aprovechar para bañarte.

Cosas que hacer en Albufera de Anna

Albufera de Anna es un lugar en el que poder relajarse, reconectar con la naturaleza y pasar un bonito día en familia. Como no, te recomendamos que hagas además lo siguiente

Paseo en barca por el lago

El paseo en barco por el lago de Albufera de Anna es algo que como ya hemos mencionado, parece obligación para todos aquellos que deseen disfrutar realmente de pasar allí un día. El viaje dura apróximadamente media hora, caben cuatro personas y cuesta cinco euros.

Disfruta del Camping

Dentro del lago encontramos además un camping municipal que cuenta con 90 parcelas, y está abierto todo el año. Aquellos que visiten el parking pueden visitar el lago de manera gratuita al igual que entrada gratis a la piscina municipal.