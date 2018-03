Qué ver en Valencia

Valencia es sin duda una de las más bellas ciudades de las que disfrutamos en España. Una ciudad repleta de cultura, de playas, de diversión y una gastronomía que la convierte en uno de los mejores destinos vacacionales que podemos elegir, tal y como os descubrimos a continuación.

Lugares que ver en Valencia

Valencia es una de las ciudades con más encanto, en todos los sentidos, que poder visitar, pero también cuenta con un pasado marcado por los romanos que fundaron la ciudad. Una destino repleto de monumentos que no te puedes perder, como estos:

La Catedral de Valencia

La Puerta del Hierro, la románica Puerta del Palau y la Puerta de los Apostoles, de estilo gótico, son los tres portales de acceso a la Catedral de Valencia: una síntesis de la historia de la arquitectura de la ciudad. Construida en el siglo XIII, la Catedral se encuentra en un lugar considerado ” sagrado “ en el que anteriormente había un templo romano y una mezquita musulmana más tarde. La visita debe comenzar con el Miguelete, la torre que domina la Catedral y que ofrece una visión general de todo el centro histórico. Pero lo que atrae a los turistas es el (supuesto) Santo Grial : el Cáliz que Jesús usó en la Última Cena y mantenido dentro de la Catedral.

Ciudad de las Artes y las Ciencias

Como no, una visita a Valencia obliga a visitar la Ciudad de las Artes y Ciencias. Esta gran ciudadela del arquitecto Calatrava es un poco como el símbolo de la ciudad. Se llega a través del parque Turia y se abre ante tus ojos con una extensión azul de agua y vidrio, compuesta por varios edificios, cada uno de los cuales alberga exposiciones temáticas. La visión de la estructura hemisférica (tal vez la más famosa del complejo) te deja sin aliento. Es realmente un lugar inmenso de modo que es mejor que le dediques una jornada completa. Si no tienes tiempo para todo, no te puedes perder ver el Museo de Ciencias. Un museo muy interactivo que te permite probarte a ti mismo y hacer muchos pequeños experimentos científicos en forma de un juego.

La Lonja de la Seda

La Lonja de la Seda fue fundada como un símbolo de la edad de oro de Valencia, ha sido el centro de las actividades comerciales y culturales a principios del siglo XVI. En 1996 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO , como uno de los ejemplos más bellos y mejor conservados de la arquitectura gótica tardía en Europa. Un edificio que por un lado intimida con la grandeza de su estructura, pero por otro seduce con la elegancia de sus ornamentos. La Lonja es ahora el hogar de la Academia de Cultura de Valencia, a menudo sede de exposiciones, así como una de las paradas obligatorias durante una visita a la ciudad.

Dónde comer en Valencia

Valencia es uno de los mejores destinos gastronómicos de España. Junto al Mercado Central que también os tenemos que recomendar, Valencia cuenta con restaurantes muy recomendables como los siguientes:

Restaurante Ca Duart

Situado en el centro de la ciudad Ca Duart destaca como uno de los mejores restaurantes de calidad en Valencia. Un restaurante en el que poder degustar sin duda una buenísima paella, y otros platos exquisitos como la fideuá.

La Alquieria del Pou

Un restaurante que ofrece lo mejor de la gastronomía valenciana por sus pescados y postres populares. Un lugar donde el protagonista indiscutible es el arroz.

Restaurante Ciro

En el Ciro podemos encontrar sin dudas la mejor paella de Valencia, ya que para su elaboración se utilizan ingredientes de la más alta calidad y el típico arroz de Valencia. Destacan los menús con platos creativos y postres llenos de sabor.

Rutas que hacer en Valencia

Junto a lo señalado, Valencia es un destino que se ha centrado muchísimo en cuidar y rescatar su entorno y naturaleza. Si viajas hasta allí, no dudes en hacer estos recorridos:

Rutas por la Reserva de la Albufera

Si planeas viajar a Valencia, no te puedes perder el espectáculo del Parque Natural de la Albufera; una de las excursiones más bellas que hacer en la Comunidad Valenciana. Declarado parque natural de interés nacional en 1986 y desde 1991 clasificado como un área protegida, el Parque de la Albufera tiene una extensión de 21.000 hectáreas, en el que se encuentra su famoso lago, que ocupa alrededor de 2800 hectáreas.

Dentro de este parque podemos hacer varias rutas como estas:

Ruta roja – El Racó de l’Olla

Se inicia desde el estacionamiento del parque de la Albufera, y siguiendo las indicaciones se puede subir a la torre y admirar las aves de la “Mata del Fang”. La duración es de aproximadamente 1 hora, para una distancia aproximada de 1 km ida y vuelta.

Camino verde – Na Molins

Siempre comenzando desde el estacionamiento del parque Albufera, puedes hacer esta ruta de unos 25 km. Durante la caminata se pueden admirar arrozales, canales de riego, tractores antiguos, pequeñas casas y numerosas especies de aves. Es un paisaje donde el agua es el protagonista absoluto. También puede visitar la Ermita dels Benisants de la Pedra, San Abdón y Senén, desde donde se puede observar un paisaje único.

Cosas que hacer en Valencia

Junto a todo lo que hemos señalado Valencia cuenta con planes y cosas que hacer que te van a permitir poder disfrutar de la ciudad mucho más. No dejes de hacer lo siguiente:

Pasea en bici por los jardines del Turia

Si te gusta disfrutar de jornadas campestres pero dentro de la ciudad, nada como pasea por los maravillosos jardines del Turia de Valencia, y aunque lo puedes hacer a pie, en bicicleta los podrás recorrer por completo y la diversión será mayor. Palmeras, cedros, flores de color púrpura, árboles centenarios con troncos gigantes, juegos infantiles y gimnasios: el jardín del Turia es un lugar de encuentro para todos; y tú podrás verlo todo desde una bicicleta alquilada.

Disfruta de las Fallas de Valencia

Puede que las fallas 2018 ya se hayan celebrado pero para suerte de todos nosotros, la ciudad se viste de fiesta cada año con una de las mayores celebraciones que tenemos en España de modo que si visitas la ciudad entre Febrero y Marzo volverás a ser de los afortunados que disfrutan de unas fiestas repletas de música, “ninots” y como no, fuegos artificiales.

Disfruta de la vida nocturna en el barrio del Carmen

El Barrio del Carmen es uno de los más populares en Valencia, en especial para disfrutar de la noche de la ciudad. Tiene muchos baes y locales pequeños, muy populares, donde hay música, muchos turistas y bailes como la Bolseria, o Unic .