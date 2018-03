Se acerca Semana Santa así que seguramente ya tendrás planeado qué hacer estos días de fiesta. Si no es así no te preocupes porque todavía estás a tiempo de poder hacer una escapada de última hora y además, sin gastar demasiado dinero. Veamos a continuación destinos que os van a sorprender con estos Viajes baratos de última hora para Semana Santa 2018.

Dónde viajar de última hora en Semana Santa

Quizás por acumulación de trabajo o por no tener claro que ibas a salir hasta ahora, pero has dejado para el último momento planificar tu viaje de Semana Santa. No te preocupes porque existen varios destinos que son del todo recomendables y que todavía están disponibles sin tener que pagar demasiado.

Ni que decir tiene que viajar a cualquier destino de nuestra querida España será quizás lo más económico y recomendable para algo de última hora, y de hecho tenemos por ejemplo destinos como la Costa Brava, o Las Palmas de Gran Canaria, que nos costarán poco dinero, pero si deseas viajar más allá de nuestras fronteras os recomendamos estos viajes.

Viaja a Milán por Semana Santa

Es evidente que viajar por Europa, como hacerlo por España, es mucho más económico que irse por ejemplo a la República Dominicana, de modo que si tienes tres o cuatro días de fiesta esta Semana Santa y has pensado en algo de última hora, puedes planear un viaje a Italia, y en concreto a zonas como Milán por ejemplo cuyo vuelo directo todavía te puede costar alrededor de 80-100 euros.

Además, sorprende que para ser la segunda ciudad más poblada de Italia, de las menos visitadas por turistas en comparación con Roma por ejemplo o Florencia, de modo que pude ser incluso un destino más “tranquilo” que otros, en el que visitar además como no, el Duomo, ver la Basílica de San Ambrogio que es el patrón de la ciudad o descubrir el castillo Sforzesco.

Viaja a Bolonia por Semana Santa

También en Italia nos podemos decantar por viajar a Bolonia, que tampoco es demasiado caro. Con tiempo, un billete a este destino nos puede costar apenas 40 euros, pero ahora que estamos ya a punto de iniciar la Semana Santa puede costarnos unos 70 u 80 euros, de modo que sigue siendo barato.

Bolonia es además es una ciudad muy bonita, con un bello casco antiguo medieval (el segundo más grande de Europa) y como no, un marcado ambiente universitario.

Viaja a Londres por Semana Santa

Como no, Londres suele ser un destino al que muchos viajamos cuando llegan temporadas como la Semana Santa. Los vuelos regulares a la capital británica pueden costar unos 60 euros, pero ahora ese precio sube aunque sigue siendo bastante económico: unos 100 euros.

Aprovecha así esta Semana Santa para descubrir por fin este destino tan turístico o si estás de vuelta aprovecha para visitar esos parques y monumentos que te quedaron por ver o también puedes descubrir los muchos conciertos callejeros que se van a dar estos días con motivo de la llegada de la primavera.

Viaja a Benalmádena por Semana Santa

Vamos a recomendaros también un destino nacional, para aprovechar que parece que el tiempo nos dará una tregua en Semana Santa, para viajar hasta Benalmádena y disfrutar de sus playas. Si reservas ahora mismo un hotel en este destino, puedes costar menos de 50 euros la noche. En comparación, si lo hubieras reservado hace un par de semanas sería de 25 euros la noche, pero todavía es algo barato que aprovechar ¿no crees?.

La ciudad ofrece muchos atractivos turísticos (incluimos el parque temático Tivoli World), y la posibilidad además de poder acercarte hasta la cercana Málaga para disfrutar también de las procesiones de Semana Santa.