Qué ver en Las Palmas de Gran Canaria

Cuando pensamos en Las Palmas de Gran Canaria, siempre nos viene a la mente la bellezas de sus paisajes y como no, sus maravillosas playas, pero lo cierto es que mucho más que eso, este destino se presenta como la oportunidad de descubrir parajes sin igual que nos deparan muchas sorpresas.

Lugares que ver en Las Palmas de Gran Canaria

Si te gustan los destinos de sol y playa, y aquellos en los que practicar deportes acuáticos y disfrutar del verano al máximo, nada como Las Palmas de Gran Canaria, pero a la vez el “pequeño continente”, nos ofrece cultura, arte y lugares como estos, que no te puedes perder.

Centro histórico de Gran Canaria y Vegueta.

La visita cultura o la que nos permitirá poder descubrir algunos de los mejores monumentos de Las Palmas de Gran Canaria, la encontramos en el centro histórico de la ciudad, donde a partir del barrio de la Vegueta, poder ver la capilla de San Antonio Abad, la Plaza de Santa Ana bordeada por las Casas Consistoriales, el Obispado, la Casa Regental y la Catedral de Santa Ana.

La zona de Vegueta permite además que encontremos la Casa de Colón que es el museo dedicado a Cristóbal Colón) así como el Museo de Arte Sacro que ofrece a los visitantes una exposición de varias obras religiosas.

Teror

Con impresionantes edificios históricos y un fuerte patrimonio religioso, el imponente municipio de Teror es un lugar de peregrinación para los residentes de Gran Canaria. Uno de los centros más históricos de la isla, no se puede visitar Teror sin visitar la Basílica del siglo XVI; impresionantes arcos, columnas y pilastras junto con vívidas pinturas en vidrieras de los Misterios del Rosario. Otros edificios religiosos notables en Teror incluyen la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la Ermita de la Peña y la Ermita de San Isidro. También podreis descubrir además una serie de áreas naturales protegidas en Teror que ofrecen un paisaje espectacular. Visita Pino Santon, La Finca de Osorio, la Caldera de Pino Santo y El Palmar o El Parque de Sintes, otros de los lugares que no te puedes perder.

Dónde comer en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria es un destino en el que poder disfrutar también de su comida la cuál degustar en estos restaurantes.

Restaurante La Casa Montesdeoca

Os hemos recomendado la visita al centro histórico de Las Palmas y como no, a Vegueta y es precisamente en esta zona donde se encuentra uno de sus restaurantes más emblemáticos ubicado en una antigua casa colonial. La carta es exquisita dando protagonismo a platos de carne, como el Solomillo a la crema Montesdeoca o el chuletón, así como a los de pescado, entre los cuáles no te puedes perder el bacalao (en especial, al pil pil).

Restaurante El Sable

Si buscas una buena comida casera, nada como probar la que sirven en El Sable, otro conocido restaurante de Gran Canaria que seduce por ser un lugar acogedor en el que degustar platos como el solomillo o el codillo.

Rutas que hacer en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una extensa área de naturaleza y otros lugares relacionados que descubrir a través de rutas entre las cuáles, no dejéis de hacer estas.

Ruta El Juncal-Roque Mulato

Una de las rutas que podemos recomendaros en vuestra visita a Las Palmas de Gran Canaria es la que une el Juncal de Tejeda hasta llegar al roque Mulato. Una ruta de 9 Km que incliso nos va a permitir poder practicar (con el equipo adecuado claro está y que seamos expertos) algo de rapel al bajar por el cauce del barranco de Siberio. Para quienes opten por hacerla todo el rato a pie, podrán disfrutar de lo mejor de la naturaleza de la zona.

Rutas a la Caldera de Bandama

Por otro lado, nada hacer una visita a la Caldera de Bandama (a 15 minutos de Las Palmas en coche), el cráter volcánico hecho famoso por el comerciante flamenco del siglo XVI Daniel Van Damme. Un recorrido de media hora te permitirá descender 200 metros hasta el fondo del cráter donde se encuentran cenizas volcánicas, vegetación diseminada e incluso una granja abandonada.

Cosas que hacer en Las Palmas de Gran Canaria

Junto a la recomendación de playa (obligada) que os queremos hacer, estos otros planes, son sin duda todo un acierto:

Disfruta de las Playas de Gran Canaria

Como no, entre los planes que destacan en Gran Canaria está el de visitar sus playas, en especial la más popular de todas, la playa de Las Canteras que cuenta con 3 kilómetros de arena y como no, todo tipo de servicios: hoteles, restaurantes, bares y terrazas. También podéis descubrir como no, la Playa de El Confital se encuentra al pie de las montañas como una extensión del mar donde encontrar además la mejor ola para hacer Surf en Europa.

Descubre el Jardín Botánico

No te pierdas una visita al jardín botánico de Las Palmas de Gran Canaria, ya que se trata del jardín botánico más grande de España, que cuenta con más de un kilómetro de plantas muy diversas, e incluye una famosa cascada con cuevas poco profundas en la pared de un acantilado donde los grandes lagartos toman el sol.

Visita el pueblo (prehistórico) de Artenara

Por otro lado, te recomendamos también como no, la visita a Artenara un pueblo con sitios arqueológicos que permiten a los visitantes presenciar el modo de vida de los nativos canarios. En el pueblo más alto de Gran Canaria, los isleños nativos viven en casas cueva como un medio para mantenerse fresco en verano y cálido en invierno.

En tu visita podrás descubrir las cuevas tradicionales que puedes hasta alquilar en vacaciones e incluso hay un restaurante en la cueva; Restaurante Mirador La Cilla que incluimos a los señalados anteriormente. Tampoco te puedes perder la capilla de la Ermita de la Virgen de La Cuevita, una capilla del siglo XVIII excavada en un acantilado no muy lejos del centro de la ciudad. Además, el verdadero atractivo del área es su entorno natural.