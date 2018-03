Qué ver en Vic

Vic es la capital del territorio de Osona, cerca de Barcelona, y una de las más bonitas poblaciones de cuantas podemos visitar en Cataluña. Una ciudad pequeña que destaca por su catedral, su centro urbano y otros lugares y rincones que os animamos a descubrir a continuación.

Lugares que ver en Vic

De un marcado carácter medieval, Vic se erige como una ciudad con un pasado marcado por algunos de sus edificios más emblemáticos, de entre los cuáles no podéis perderos.

La catedral de Vic

La Catedral de Vic, fundada en 1040 y reconstruida en el período 1780-1803, ofrece una variedad de estilos arquitectónicos, desde su campanario románico original hasta su retablo gótico y su fachada neoclásica . También es notable por las pinturas murales de Josep Maria Sert , cuya serie anterior fue destruida en 1936 cuando el edificio fue saqueado durante la Guerra Civil Española.

Museo Episcopal de Vic

Otro de los lugares que no os podéis perder en vuestra visita a Vic es conocer su museo episcopal fundado en 1891 y desde entonces ha ido siendo ubicado en varios lugares. Su hogar actual, diseñado por los arquitectos Federico Correa y Alfonso Milà con espacios a medida para cada colección, se inauguró oficialmente en 2002. El museo es más conocido por sus colecciones de pintura y escultura gótica y románica verdaderamente destacadas. Sin embargo, las colecciones dedicadas a la arqueología, los textiles y las prendas de vestir litúrgicas, la forja y el oro y la orfebrería se encuentran entre los mejores de Cataluña.

Dónde comer en Vic

Vic es también un buen destino para aquellos que busquen poder degustar lo mejor de la gastronomía catalana. No os perdáis estos restaurantes.

Restaurante Boira

De entre todos los restaurantes que podemos visitar en Vic, el restaurante Boira es sin duda de los mejores en calidad-precio. Cuenta con menús muy completos de cocina de mercado, destacando platos como los arroces y postres como la Crema Catalana.

Can Jubany

Ubicada en una masía reformada, el restaurante Can Jubany destaca por su cocina de productos naturales, de hecho cuentan con un huerto y una granja justo al lado. Entre lo que no os podéis perder destacamos su ya famoso menú: “El Gran Àpat de Can Jubany”.

Rutas que hacer en Vic

Vic también cuenta con senderos y rutas que podéis hacer entre las que destacan:

Ruta Anilla Verde de Vic

Uno de los entornos naturales que no perderse en Vic es el de la Anilla Verde que cuenta con algunos de los mejores parajes de la zona. Un recorrido de más de 30 Km que pasa por ríos, huertos y tierras de cultivo así como masías y casas rurales.

Ruta Vic-Sant Pere de Casserres

Vic también nos ofrece la oportunidad de hacer rutas que sean más cortas que la de la Anilla Verde. Entre las distintas que tenemos, destacamos la que llega hasta el monasterio de Sant Pere de Casserres que tiene una duración de algo más de 4 horas (19 km), a través de la cuál podremos atravesar diversos restos megalíticos y neolíticos así como románicos.

Cosas que hacer en Vic

Vic cuenta con un encanto medieval especial de modo que no podéis perderos los planes que os proponemos.

Visita el mercado medieval de Vic

El Mercado medieval o Fira Medieval de Vic, es uno de los mercados al aire libre más conocidos en toda Cataluña. Se celebra en Diciembre, en el puente de la Constitución, y no solo podemos encontrar puestos con todo tipo de productos de mercado, sino que las calles se visten de estilo medieval. Una experiencia que no podréis olvidar.

Descubre el Bosque de Gurb

Un plan especial par hacer con niños, el bosque de Gurb es un bosque cercano a Vic, que se ubica siguiendo el Torrent del Sitjar. Un entorno natural repleto de sorpresas y secretos que encantará a los niños y a los que no lo son tanto.