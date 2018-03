Qué ver en Calatayud

Calatayud es una ciudad perteneciente a Zaragoza que cuenta con un pasado romano que todavía está presente de modo que aquellos que deseen poder conocer una de las más bellas ciudades de Aragón, disfrutando de sus monumentos, gastronomía y rincones, no podéis perderos lo que ahora os recomendamos.

Lugares que ver en Calatayud

Calatayud tiene un pasado que como digo se remonta a la época romana. En su centro histórico, se conservan algunos de los mejores ejemplos de arquitectura mudéjar en Aragón de modo que no dudes en visitar todo el centro de la ciudad así como estos lugares.

Colegiata de Santa María

Uno de los mayores atractivos de la ciudad se encuentra precisamente en el centro de Calatayud, es este conjunto arquitectónicos mudéjar. La Colegiata de Santa María que fue construida en el siglo XIV a partir de distintos distintos estilos, entre los que tenemos el gótico-mudéjar así como el barroco, y hasta el Renacimiento.

Santuario de Nuestra Señora de la Peña

Uno de los monumentos mudéjares más antiguos de la ciudad es el Santuario de Nuestra Señora de la Peña. Una iglesia que fue construida entre 1343 y 1350, aunque restaurada en el Siglo XX. Algunos detalles, como el enlucido con motivos geométricos que decoran sus paredes, revelan sus orígenes mudéjares tempranos.

Dónde comer en Calatayud

Calatayud cuenta con muchísimos restaurantes en los que degustar lo mejor de la cocina aragonesa, de modo que os recomendamos estos en concreto

Puerta de Terrer

Conocido restaurante de Calatayud que ubicado en una bodega, hay una gran selección de vinos y carnes y pescados a la parrilla.

Mesón la Dolores

Otro de los restaurantes que destacan en Calatayud es el Mesón las Dolores, que destaca por su comida casera y la calidad de los productos. El mesón es amplio de modo que es perfecto para organizar eventos, y entre los platos que no podéis dejar escapar, os recomendamos los Garbanzos con Callos o el Conejo a la brasa. Un mesón que cuenta además con decoración aragonesa muy tradicional y también nos da la opción de hospedarnos.

Rutas que hacer en Calatayud

Calatayud es también un destino ideal para los que deseen poder descubrir lo mejor de su entorno rural. Veamos que dos rutas os recomendamos.

Ruta a la Sierra de Armantes

Cerca de Calatayud tenemos la Sierra de Armantes que es quizás de los mejores entornos naturales de Aragón y uno de los más curiosos gracias a los conocidos como “castillos”; unas formaciones geológicas de piedra que están presentes por toda la Sierra.

Ruta por el Parque natural del Monasterio de Piedra

También os queremos recomendar como no, hacer una ruta para descubrir a pie el parque natural del Monasterio de Piedra. Un entorno natural que no tiene igual en Aragón. Cuenta con bosques de pinos, y otros tipos de árboles, flores como orquídeas que son únicas en la zona e incluso podéis ver alguna que otra ave rapaz como buitres. No queremos olvidar tampoco las cascadas de agua donde podrás bañarte en verano.

Cosas que hacer en Catalayud

Calatayud es también un destino en el que disfrutar de los siguientes planes

Visita el Circuito de Motocross Moto Club Calatayud

Si te gusta la velocidad nada como visitar el circuito de motocross de Calatayud, en el que puedes ver los entrenamientos que se realizan y quizás tengas la posibilidad de ver de cerca las motos en acción.

Visita la Playa Mayor

La Plaza Mayor es una de las plazas destacadas de Calatayud. Cuenta con el ayuntamiento, y casas de estilo aragonés del Siglo XVI. Además, es en esta plaza donde arrancan siempre estas fiestas de San Roque, patrón de la ciudad.