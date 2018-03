Se acerca el verano de modo que comenzamos a pensar en destinos a los que escapar para poder relajarnos y como no, tomar el sol. Uno de los más recomendables para los que deseen acercarse a la Costa Brava, es Lloret de Mar que cuenta con playas espectaculares y estos otros atractivos.

Lugares que ver en Lloret de Mar

Destacando como uno de los mejores destinos de la Costa Brava, tenemos la localidad de Lloret de Mar que además, ofrece a sus visitantes una amplia oferta gastronómica y lugares históricos como estos.

Castillo de San Joan

El Castillo de San Joan es un castillo del siglo XI que fue destruido en gran parte en 1805 por la armada británica. Ahora, el sitio sirve como un monumento donde puedes aprender sobre la historia medieval. Subir la colina y la torre puede ser agotador, pero la vista desde la cima merece la pena.

Iglesia de Sant Romà

Ubicada en el centro de la localidad, nos encontramos la bella iglesia de Sant Romà que está decorada con con azulejos y mosaicos de colores. Dentro puede encender una vela para un ser querido, o caminar a través de la iglesia para ver la variedad de estatuas y arquitectura interesante. Mira hacia arriba y aprecie la cúpula pintada de estilo gótico y modernista.

Dónde comer en Lloret de Mar

Las gastronomía es otro de los puntos a favor que encontramos en Lloret de Mar. De entre la amplia oferta presente destacamos estos restaurantes.

Mas Romeu

Nada más entrar en la localidad nos encontramos con Mas Romeu un restaurante ubicado en una antigua masía catalana que cuenta con una de las mejores cartas de la zona. Entre sus platos más destacados tenemos por ejemplo, el conejo en sanfaina o la merluza. Cuenta además con una terraza en la que cenar, se convierte en toda una experiencia romántica.

La Parrilla

Cerca de la zona de playas, tenemos La Parrilla un restaurante acogedor que lleva años siendo de los más conocidos de Lloret. Su fama es bien merecida gracias a la calidad de su servicio y platos que os encantarán entre los que destacan como no, sus paellas.

Rutas que hacer en Lloret de Mar

Junto a las playas que luego os vamos a recomendar, también puedes aprovechar para realizar rutas como estas:

Ruta de las Ermitas de Lloret de Mar

Una de las rutas que más se recomiendan a los turistas, es la de las Ermitas. Una ruta que a lo largo de cinco horas nos lleva a conocer las mejores ermitas de las muchas que hay en Lloret de Mar entre ellas, la de la Mare de Déu de las Alegries o la de la Mare de Déu de Gràcia.

Ruta de Caulès

Para los amantes del senderismo, nada como hacer esta ruta de casi siete horas que te permitirá conocer todo Lloret a pie, pasando por el centro y sus calles, hasta llegar a Vidreres.

Cosas que hacer en Lloret de Mar

El principal atractivo de Lloret son, cómo no, sus playas de modo que nosotros te recomendamos que no te pierdas las siguientes.

Visita la playa de Fenals

Fenals es la segunda playa más grande de Lloret de Mar con una extensión de 700 metros. Se encuentra en una bahía protegida de los vientos por una colina que la separa del centro de la ciudad y la playa de Lloret y se ha convertido sin duda en la playa que no te puedes perder si visitas la zona.

Visita la playa de Sa Caleta

Cómo no, tenemos que recomendaros también la playa o cala de Sa Caleta que cuenta con algunas de las mejores vistas de la zona y os permitirá poder ver algunas de las pequeñas embarcaciones que salen a pescar a diario.