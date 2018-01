Madrid puede ser uno de los destinos para aquellos que deseen celebrar un San Valentín de lo más romántico este año. Nada como reservar en uno de sus hoteles con más encanto, por eso, queremos ofrecerte un listado con los hoteles más románticos de Madrid.

Si estás pensando en viajar a Madrid por San Valentín 2018, o ya vives en la capital y deseas dar una sorpresa a tu enamorado o enamorada, nada como reservar en los hoteles a continuación, todos ellos una buena alternativa para un día de los enamorados de lo más romántico.

Only You Boutique Hotel Madrid

Comenzamos este repaso a los hoteles más románticos de Madrid, hablando del Only You Boutique un hotel que se ubica en el interior de un palacio que data del siglo XIX, con ventanas arqueadas, balcones Juliette, persianas y toldos. Cuentan con suites y habitaciones ideales para San Valentín como la habitación Only You Moments, que tiene vigas originales y un encanto especial o la The Only You Secret, que tiene su propia terraza privada. L

os baños modernos y elegantes, con azulejos blancos, disponen de una ducha con efecto de lluvia tropical con paredes de cristal, artículos de tocador Hierbas de Ibiza y albornoces con estampado de jirafas. El comedor se transforma en un romántico restaurante de tapas por la noche al que acudir sin dudarlo en el día de los enamorados. Una experiencia que no olvidarás. Desde 150 euros la noche.

The Principal

The Principal es un hotel de lujo en pleno centro de Madrid ideal para pasar San Valentín 2018. El gran edificio de principios del siglo XX en el que se ubica, se ha transformado en un fresco oasis con una paleta relajante de tonos oscuros en las habitaciones y los espacios públicos. Una vez dentro y alojado, tienes la sensación de estar en un club privado en Nueva York o Londres. Las instalaciones incluyen una sauna.

Algunas habitaciones tienen balcones. Los cubrecolchones de plumas hacen que las camas sean aún más cómodas. Los baños con azulejos en blanco y negro tienen duchas con chorro de masaje. El restaurante está supervisado por Ramon Freixa, con dos estrellas Michelin. Desde 180 euros la noche.

Barceló Emperatriz

Para un San Valentín 2018 uno de los hoteles más románticos de Madrid es este lujoso establecimiento de cinco estrellas, que toma inspiración en su estilo y esquema de color de Eugenia de Montijo, una emperatriz del siglo 19 que fue un firme defensora de la igualdad de las mujeres. El hotel es femenino sin ser femenino, lo que se traduce en un nuevo enfoque que atraerá a los viajeros y en especial a los enamorados.

Tiene además una pequeña piscina en la azotea y un gimnasio con equipamiento Technogym. Las camas en las habitaciones son cómodas y suntuosas y las habitaciones se decoran con flores frescas, además de contar con una iluminación favorecedora y los magníficos productos de Agua de Loewe en los baños. Desde 137 euros la noche.

Hotel DoubleTree by Hilton Madrid Prado

Hablar de un hotel Hilton es hablar de elegancia y así con este otro hotel en el que pasar este San Valentín. En un imponente edificio tradicional con una fachada blanca, este hotel es en todos los sentidos uno de los que más encanto transmite, con elementos a destacar como un ascensor de hierro forjado y molduras de techo, las cuáles sobrevivieron a su vida anterior como apartamentos en expansión.

Aunque oficialmente clasificado como un cuatro estrellas, es muy parecido a un hotel de cinco estrellas, desde el nivel de servicio hasta el estándar de las habitaciones. Desde 130 euros la noche.

Hotel Único Madrid

Uno de los mejores hoteles para un San Valentín de lujo en Madrid. Con sus suelos de mosaico en blanco y negro que combinan mármol de Bardiglio, Carrara y Thassos, una dramática escultura roja que cuelga en la escalera y madera repujada en patrones geométricos, el hotel Único es sin duda espectacular.

Las 44 habitaciones y suites, algunas con balcones, son muy elegantes. Las camas son extra grandes y tienen sábanas de algodón egipcio. A todo ello se le suma la posibilidad de una cena romántica en el también restaurante de Ramon Freixa que tiene además dos estrellas Michelin. Y si lo deseas, puedes solicitar servicios de masajes y tratamientos de belleza o acceder a su biblioteca o a su magnífico jardín. Desde 200 euros la noche.